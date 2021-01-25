■受访专家：商务部中国国际电子商务中心研究院院长 李鸣涛

1月19日，山东省临沂商城食品电商供应链基地，直播团队正在通过直播带货销售食品年货。

许传宝摄（人民视觉）

美国佛罗斯特（Forrester）市场调研公司发布的《中国电子商务：全球最大电子商务市场的趋势和前景》报告显示，中国电子商务市场的规模预计将在2022年达到1.8万亿美元。中国消费者是“需求最大、最前沿、最渴望创新的数字消费者”，72%的中国消费者被列为“数字前沿先锋”。

据英国广播公司报道，疫情期间，中国的直播行业已经成为经济复苏的重要平台。随着“直播带货”消费模式的兴起，中国市场展现出强大的潜力和生命力，并且加快了实体商业向数字化转型的步伐。

1月19日，中国商务部发布消息称，2020年全年，实物商品网上零售额9.8万亿元人民币，逆势增长14.8%，占社会消费品零售总额比重达24.9%。中国已连续8年成为全球第一大网络零售市场。

2020年，中国网络零售成绩单亮眼，凸显了疫情防控常态化背景下中国电商市场的韧性和活力。

过去一年，电商在促销费、稳就业、保民生、促转型等方面的突出作用得到充分体现；网络买菜、社区团购、外卖送餐、直播带货等已经成为老百姓日常消费的重要方式，数字化生活时代加速到来。

与往年相比，2020年的网络零售持续创新的特点更加明显。首先，直播电商作为网络零售的创新模式发展迅猛，凭借更加直观的互动消费体验优势，电商直播超2000万场；其次是新品牌引领消费新风潮，以新国货为代表的一批新锐品牌成为网络零售的消费热点；另外，农村、县域及低线城市的消费力借助电商得以充分释放，这些区域的消费者也成为各大电商企业新增用户的主要来源，中国电子商务发展的均衡性得以继续提升。

近年来，中国网络零售市场持续火爆，动力十足。首要动力来源于电商的渠道与市场优势。电商凭借更高效的流通速度、更广泛的市场覆盖、更精准的消费匹配等优势得到越来越多产品生产商和品牌商的重视。电商应用领域不断扩大，为网络消费市场提供更加丰富的产品供应。同时，电商市场的火爆也来源于“Z世代”消费者逐渐成为社会消费的主流群体，他们更倾向于通过线上消费满足自己各方面的需求。另外，政府加大宽带网络、快递物流等基础设施覆盖率，出台政策支持电商发展等也是电商市场持续发展的重要保障。

当前，中国网络零售市场也面临不少问题和挑战。网络消费市场中出现的“二选一”、大数据杀熟、消费者信息泄露、销售侵权商品等现象仍然较为突出，需进一步加强网络零售市场的治理力度，提升网络零售市场的规范程度。

近年来，为了加强市场监管和维护消费者的合法权益，中国相关政府部门相继出台了《电子商务法》《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》《关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》等法律条文和政策措施。这些法规将为规范网络零售市场提供重要支撑。

未来，中国网络零售市场要实现更好发展，必须加快转型升级。长期看，保持网络零售市场的持续创新活力尤为关键。在中国全面建成小康社会后，围绕以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求，网络零售需要找准发力点，在服务消费升级需求的同时，发挥消费引领作用，服务好供给侧的数字化转型升级。这些都需要在场景、模式、技术等层面开展持续性的创新。

（本报记者 贾平凡采访整理）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)