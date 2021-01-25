欧盟拟将金融中心从伦敦转移到其他欧洲国家的计划不仅仅是为了促进欧洲金融服务业的发展，同时也是为了提升欧元的国际地位。

作为全球金融中心，伦敦囊括了超三成世界500强公司的欧洲总部。而如今，由于担心“脱欧”后丧失一系列权利，一批金融机构和公司正将资源转移出伦敦，这或许将削弱伦敦乃至英国的金融影响力。

当地时间1月18日，英国《每日快报》援引一位欧洲议会资深议员的话报道称，欧盟应制定一个“总体规划”，将金融中心从伦敦转移到欧盟，以促进欧洲金融服务业的发展，提升欧元的国际地位。

值得注意的是，据央视报道，当地时间1月19日，欧盟委员会在全体会议上通过了一份旨在强化欧元地位与金融体系建设的战略文件，被舆论认为是矛头直指美元霸权及美国的单边域外制裁。在美国政府即将换届且欧盟力求改变跨大西洋关系现状的当口，此举无疑引发了多方关注。

部分金融机构“出逃”伦敦

欧洲议会资深议员马库斯·费伯（Markus Ferber）表示：“稳定且有吸引力的货币对欧盟的金融和经济主权至关重要。如果想与美元竞争，就需要一个与之相匹配的金融体系。我们需要制定一个清晰的分步规划，来帮助关键的金融企业从英国转移到欧盟。”他还表示，未来几年关键的战略重点之一是加强资本市场联盟，将具有战略意义的清算业务转移到欧盟。

英国是全球最大的金融服务净出口国，其中超四成的出口面向欧盟。而伦敦作为全球金融中心，囊括了超过1/3的世界500强公司的欧洲总部。由于担心“脱欧”后丧失欧盟“金融通行证”的权利，一些将欧洲总部设在伦敦的银行、保险以及金融服务公司已经重新为其欧洲业务布局。与此同时，柏林、法兰克福、卢森堡、巴黎等欧盟城市纷纷伸出橄榄枝，欢迎跨国金融机构落户。

根据国际会计师事务所安永去年10月发布的数据，自2016年英国公投决定“脱欧”以来，已有超过7500个金融服务业岗位从英国迁移到欧盟。与此同时，从英国流向欧洲大陆的银行资产规模高达1.5万亿美元，高于2019年底1.3万亿美元的预测。

英国智库的一份报告认为，企业的陆续“转移”将削弱伦敦作为欧洲主要金融中心的地位，降低英国在欧洲及全球范围内的金融影响力。

虽然有不少企业机构竞相流失，但也有一些分析人士和行业参与者仍对伦敦维持国际金融中心地位保持乐观的态度，完全将金融中心从伦敦转移走道阻且长。

此前，时任伦敦市长彼得·埃斯特林（Peter Estrin）表示，“脱欧”带来的不确定性使部分机构从伦敦向外转移资源，对伦敦及英国金融服务业产生的负面影响已然显现。但相较伦敦金融服务业220万人的雇佣规模，转移走的岗位比例不高。另外，在金融科技等领域，岗位仍在增长。

同时，埃斯特林还表示：“这也是我对伦敦继续作为全球金融中心充满信心的原因之一。伦敦仍然有强大的监管体系，对各国人才持开放态度，吸引大量外资。这样的金融生态系统很难在其他城市简单复制。”

安永旗下英国金融服务部门主管奥马尔·阿里（Omar Ali）认为，欧洲大陆还没有出现实力足以挑战伦敦，成为欧洲最重要金融中心的城市。

拟加强欧元国际地位

欧盟拟将金融中心从伦敦转移到其他欧洲国家的计划不仅仅是为了促进欧洲金融服务业的发展，同时也是为了提升欧元的国际地位。

当地时间1月19日，欧盟委员会在全体会议上通过了一份旨在强化欧元地位与金融体系建设的战略文件，被舆论认为是矛头直指美元霸权及美国的单边域外制裁。

文件指出，美国因美元走强而实施国际制裁的能力“严重影响了欧盟及其成员国推进外交政策目标的能力”，比如欧盟在面对特朗普对伊朗实施的制裁时，难以坚持其独立性。此外，白宫的政策有时损害了欧盟企业的合法贸易和投资。

自诞生以来，欧元长期是仅次于美元的全球第二大交易货币和第二大储备货币。根据国际货币基金组织（IMF）公布的数据，截至2020年第三季度，欧元在全球外汇储备中的占比为20.5%，美元为60.4%。

事实上，多年来，欧盟委员会和欧洲央行均有意提升欧元的国际地位。2018年，时任欧盟委员会主席容克表示，希望提升欧元的全球货币地位。同年，欧盟还发布了一项旨在提升欧元国际地位的行动倡议，并建议在国际能源合约和交易中更多使用欧元。

环球银行金融电信协会（SWIFT）的数据显示，2020年10月，欧元的全球支付份额自2013年以来首次超过美元。尽管在2020年11月，欧元再度被美元反超，但二者权重比例相差不大，均为37%左右。

欧委会负责经贸事务的副主席东布罗夫斯基斯表示，在如今这个多极化时代，提升欧元的国际地位有助于减小全球经济对单一货币的依存度以及面对冲击的脆弱性。

为此，欧委会计划进一步加强欧元在全球金融市场中定价和支付的地位，即在深入建设欧洲银行联盟及资本市场联盟的基础上，要加大以欧元结算的债权证券、能源及商品交易，开发数字欧元作为现金支付的补充，同时发行绿色债券来为大型投资项目融资。目前，欧洲央行也在加快数字货币的研究，来提升欧元在国际贸易中的使用比例和影响力。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)