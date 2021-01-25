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把比特币当避险资产？监管者：危险！

2021年01月25日07:43 | 来源：人民网－国际金融报　
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　　英国市场监管机构警告称，如果消费者对那些承诺获得高回报的加密资产类产品（如比特币）进行投资，那么，就应该做好“血本无归”的准备。

　　

　　1月22日，比特币价格继续下探。Coindesk数据显示，比特币价格一度跌至28845美元，较24小时内最高价35102美元跌去17.83%。截至当日10时10分，比特币价格约29918美元。较1月初的4.2万美元的历史高位，当下比特币币值已经跌去1万多美元。

　　据比特币家园数据，过去24小时内全网爆仓金额达84.24亿元，爆仓人数145977人，最大单笔爆仓金额为650万美元。截至发稿，过去1小时内全网爆仓金额超过人民币1.29亿元。比特币暴跌原因目前尚不清楚，但投资者认为，这可能是一次自然调整。

　　全球最大加密资产管理公司Grayscale Investments首席执行官迈克尔·松内森称：“修正是任何市场的自然组成部分，尤其在比特币的生态系统中。从2016年到2017年，我们经历了6次幅度约30%或更高的修正。”

　　作为市值第二大的加密代币，以太币也在同时段内跌10.47%。而在当地时间1月19日，以太币还大涨17%以上，至日内高点1439美元，距离2018创下的1448美元纪录仅一步之遥。按市值计算，以太币距离2018年价格高位时已经翻了四倍。

　　今年以来，以比特币为代表的数字货币迭创新高，无论是机构购买者还是散户，都将之作为一种与黄金类似的避险资产。根据美国银行1月份对基金经理的调查，比特币已经取代“做多科技公司”，成为最拥挤的交易，也就是资本流入最多的交易。即便下跌，也没有打击数字货币的热度。

　　不过，随着加密货币价格不断走高，市场上的警告声也逐渐增多。

　　英国市场监管机构警告称，如果消费者对那些承诺获得高回报的加密资产类产品（如比特币）进行投资，那么，就应该做好“血本无归”的准备。

　　根据德意志银行1月19日公布的一项调查，比特币和美国科技股被投资者视为目前最大的市场泡沫。而比特币被视为一种更为极端的情况，有一半的受访者在1-10的泡沫等级中，给比特币打分为10分。

　　瑞银全球财富管理的策略师警告称，在监管威胁和央行的夹击下，加密货币的价值最终可能变成零。

　　近日，欧央行行长拉加德表示，比特币是一种高度投机性的资产，涉及洗钱活动，全球层面需要对比特币达成监管共识。

　　美联储前主席耶伦也在当地时间1月19日表示，许多加密货币至少在交易意义上而言，主要是用于非法融资。她认为，美国需要研究如何遏制其使用，并确保反洗钱不会通过这些渠道发生。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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