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寿险分化产险承压 2020年五大上市险企保费“成绩单”出炉

2021年01月25日07:44 | 来源：人民网－国际金融报　
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具体来看，寿险持续呈现“两升三降”的分化态势；车险综合改革影响下，财险“老三家”保费收入进一步下行；健康险成为全年最大亮点。

A股五大上市险企2020年保费收入数据全部出炉。

据《国际金融报》记者统计，中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险在2020年共计实现保费收入约2.5万亿元，相较去年同期的2.4万亿元，同比增长3.65%。

野村发表研究报告预期，寿险企业的最坏时刻已经过去，但产险企业仍面临挑战。

全年揽保费2.5万亿元

五家上市险企去年合计实现保费收入24867.66亿元，同比增长3.65%，相比2019年下滑5.7个百分点。

具体来看，中国平安（集团）去年原保费收入7973.4亿元，同比增长0.34%；中国人保（集团）原保费收入5604.6亿元，同比增长1.5%；中国太保（集团）原保费收入3565.55亿元，同比增长3.06%。

以寿险为上市主体的两家公司保费收入则连续12个月领跑五大上市险企。中国人寿去年原保费收入6129亿元，同比增长7.83%；新华保险原保费收入1595.11亿元，同比增长15.48%。

寿险呈“两升三降”分化态势

去年，中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险、人保寿险五家寿险公司合计实现原保费收入15531.42亿元，同比增长2.79%。

记者注意到，受疫情冲击，五大寿险公司增速在去年前3个月降至低点3.44%，而后两个月稳步上升，从6月开始，累计保费增速又呈收窄趋势，全年增速以2.79%收尾。

从各家保费增速来看，去年，5家寿险公司持续呈“两升三降”的分化态势。其中，新华保险去年累计揽收保费收入1595.11亿元，同比增长15.48%，这也是新华保险连续第12个月累计保费增速领跑全场；中国人寿揽收保费收入6129亿元，同比增长7.83%。

平安人寿、太保寿险、人保寿险去年保费收入均为负增长。其中，平安人寿实现保费收入4760.87亿元，同比下滑3.61%；太保寿险实现保费收入2084.6亿元，同比下滑1.84%；人保寿险实现保费收入961.84亿元，同比下滑1.99%。

国君非银刘欣琦团队认为，新华保险、中国人寿得益于规模价值并重，全年实现保费正增长；中国太保、中国人保和中国平安核心聚焦价值，疫情影响下价值保费受挫严重，全年保费负增长。

记者了解到，面对内外部环境的诸多考验，中国太保寿险于1月18日对外发布“长航行动”，明确提出“一优、两稳、四新”的未来战略目标，即瞄准客户体验最优，追求价值稳定增长和市场地位稳固，力争渠道多元化实现新突破、大康养生态迈出新步伐、数字化建设取得新提升、组织人才发展踏上新台阶。

“老三家”保费收入下行

车险综合改革影响下，“老三家”保费收入进一步下行。

数据显示，去年3家产险公司合计实现保费收入8659.68亿元，同比增长3.56%。人保财险、平安财险、太保产险分别实现原保险保费收入4320.19亿元、2858.54亿元、1480.95亿元，同比增速分别为0.09%、5.51%和10.85%。

聚焦到12月单月，3家产险公司全部承压，平安财险下滑14.3%、人保财险下滑11.1%、太保财险下滑6.9%。

国君非银刘欣琦团队分析称，上述3家公司12月单月保费负增长主要为车险负增长趋势扩大所致，12月单月人保财险和平安财险的车险保费分别下滑10.7%和17.3%。

“考虑到12月起车险保费已反映综改的实际影响，预计2021年起负增长幅度将保持平稳或有收窄。”该团队称。

健康险成全年最大亮点

去年，两家健康险专业公司保费收入增速仍然保持了超高增长。其中，人保健康实现保费收入322.57亿元，同比增长43.88%；平安健康实现保费收入91.81亿元，同比增长49.36%。

根据保险行业协会公布的经营数据，去年前11个月，健康险保费收入7641.52亿元，同比增长16.41%，全年保费收入预计超过8000亿元，成全年保费增长的重大来源和最大亮点。

“受疫情和整体宏观经济环境影响，健康险2020年增速有所下滑，全年增速预期15%左右，但相比于其他人身险和财产险业务，仍然是增长最为强劲的险种之一，后续年份仍有望维持这样的增速。”明德精算咨询合伙人蒋冠军在接受《国际金融报》记者采访时总结称。

他分析指出，一方面，随着疫情得到有效防控，国内总体经济形势乐观向好；另一方面，国家持续出台政策推动商业健康保险的发展，新的业务类型有望成为新的增长点，如2020年迅速发展的城市普惠型商业补充医疗险（“惠民保”）和长期护理业务更大范围试点推进。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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