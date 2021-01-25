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近2000亿内资南下“扫货”  AH股溢价投资机会几何

2021年01月25日07:45 | 来源：人民网－国际金融报　
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从流动性角度来看，A股市场优于港股市场，当港股市场完成估值修复行情后，部分资金会陆续回流至A股市场之中，两地市场的头部企业，尤其是稀缺新经济巨头还是市场青睐的标的。

A股抱团股松动后，内地资金转战港股新经济、金融等巨头企业，持续高涨后出现回调，投资者该上车还是落袋为安？

在港股市场短期估值优势以及稀缺资产优势下，内地资金新年以来持续大规模南下，扫货腾讯、药明康德、思摩尔国际等大市值个股，价格水涨船高，AH股溢价收窄。数位专家指出，港股后期或存在平台震荡的需求，资金会在A股与港股市场之间反复运作，两者起到一定跷跷板效应。资金青睐的标的，还是两地市场的头部企业，特别是稀缺新经济巨头。

近2000亿南下扫货

抱团港股龙头企业

新年新气象，AH股优质资产备受资金追捧。在抱团A股核心资产松动后，内地资金纷纷转战港股市场。

2021年1月4日至1月21日，外资北上买入A股资产，内地资金南下扫货港股。以实际交易金额计算，北上资金净买入487.13亿元，而南下资金净买入1851.63亿元。大量资金入场带动了恒生指数的攀升，新年以来14个交易日里涨幅近10%。

近2000亿元南下资金主要买了哪些股票？数据显示，主要集中在腾讯、中国移动等大市值企业上。通过沪市流入港股市场的南下资金偏爱腾讯控股、中国移动，净买入额分别是316.64亿元、275.84亿元；通过深市流入港股市场的南下资金对腾讯控股、中国移动也很热衷，净买入额分别是248.33亿元、125.42亿元。此外，南下资金还买入了中国海洋石油、中芯国际、美团、中国电信、小米集团、中国联通、香港交易所、思摩尔国际等个股。

虽然港股指数回调，但市值排名靠前的港股表现依然强势，年初至今，头部企业涨多跌少，而腾讯控股、美团、招商银行、比亚迪等大市值个股涨幅均超过20%。

内资为何疯狂扫货港股市场？独立财经评论员郭施亮告诉《国际金融报》记者，港股市场的估值优势以及稀缺资产优势，吸引内资关注。部分抱团资金在A股市场产生分歧，加快流向港股市场。

老虎投研团队在接受《国际金融报》记者采访时表示，一是资金抱团优质资产的诉求不断放大，加上核心资产本身稀缺；二是人民币升值；三是经济弯道超车（中国社会消费品零售总额2020年全面超越美国）；四是港交所改革等多重原因，增强了中国权益类资产配置的吸引力，部分资金被分流到港股，主要流入新经济、金融等行业。

基金持仓个股方面，截至2020年12月31日，腾讯、美团、中国平安、药明生物、小米集团、舜宇光学科技等港股备受资金重视，持有基金数量均超过12只，腾讯更是被40只基金共同持有。

对于南下资金“抱团”配置龙头资产的特点，老虎投研团队表示：“港股资金抱团现象较A股和美股更为明显，长期建议关注行业龙头，不要贪便宜，避免老千股。更看好改革预期下新经济企业，很多都是美元基金在配置，后续内资的占比也会逐渐提高。”

“内地投资者对于春节前A股的收益率已经到达预期水平，并准备节后至两会前捕捉下一阶段春季躁动机会。”华泰国际相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示，境内外资金目前偏好仍然是新经济，内资更喜欢新经济中的A股稀缺性品种。虽然看到全年新旧经济收益率均衡，需要明确指出的是，由于海外流动性节奏“前宽松、后有担忧”，第一季度新经济会强于旧经济。

有分析师喊出“南下投资正当时”，还有私募投资人扬言“卖出A股，买入H股”，但市场上质疑的声音也不少。港股的火热是否会“分流”A股？“答案是肯定的，至少在新发基金层面，如果不去配置港股，那么就会流入A股。”上述负责人表示。

填平估值洼地

AH股溢价收窄

A股相对H股估值存在较高的溢价空间，这也凸显港股的投资价值。但是经历了前段时间的水涨船高后，1月21日港股市场开始回调，AH股溢价逐渐收窄，尤其是近期被爆买的个股。因此，市场人士提醒注意投机性风险，警惕低估值陷阱。

恒生AH股溢价指数越高，代表A股相对H股越贵（溢价越高）；该指数越低，代表A股相对H股越便宜。2021年以来，该指数呈现下降态势，这也意味着A股与H股之间的溢价有所收窄。截至1月21日收盘，该指数收报133.43点，接近发布首日报收点位（133.24点）。

事实上，AH股之间估值差异一直存在。2014年内地与香港股市互联互通机制运行以来，南下资金整体呈现持续净流入态势，AH股溢价的差距略有缩小，但之后溢价又有所上升。2020年以来，南下资金持续低位布局港股。不过伴随着A股2020年6月下旬的拉升，恒生AH股溢价指数走高，之后维持高位震荡态势。

就个股溢价来看，东方财富Choice数据显示，共有49只个股AH溢价率超过100%，其中有15只超过200%，国联证券、*ST拉夏、复旦张江AH溢价率更是超过300%。

而AH股溢价率低于10%的有7只，包括中国平安、招商银行、药明康德等股票。比亚迪、泰格医药、海尔智家等个股AH溢价率低于20%。而这些均是近期南下资金大手笔买入的个股，比亚迪年初至1月21日涨逾22%。

郭施亮告诉记者，随着AH股溢价率持续下降，目前AH股溢价率已经逐渐回落至合理的水平，短期估值修复行情逐渐完成，未来可能存在平台震荡的需求，南下资金的持续流入力度将成为港股市场的后续表现力量，资金会在A股与港股市场之间反复运作，两者起到一定跷跷板效应。

“但从流动性角度来看，A股市场优于港股市场，当港股市场完成估值修复行情后，部分资金会陆续回流至A股市场之中，两地市场的头部企业，尤其是稀缺新经济巨头还是市场青睐的标的。”郭施亮表示。

掘金港股后市机遇

谨防投资配置风险

备受市场关注的是，港股火爆持续到何时，投资者如何配置资产？在机构投资者为主的港股市场，个股分化更是明显，这也意味着股票并非呈现普涨态势，投资风险很大。

除了分化，个股回调波动也较大。以1月21日收盘数据来看，前13个交易日累计涨逾13%的恒生港股通新经济指数，当日下跌0.69%，79只成份股分化明显，25只上涨，华虹半导体、微创医疗涨逾8%；52只下跌，国美零售、龙源电力、中航科工、长城汽车、中芯国际等跌逾5%。

“投资者喜欢确定性更高的理财方式。港股申购门槛低，只要账户有可用的现金（不需要像A股一样必须有持仓）就可以参与申购，同时中签率对散户更友好，整体赚钱效应较明显。”老虎投研团队进一步分析，金融地产权重过大，超过50%，这部分估值本身就偏低，导致港股估值长期处在洼地。新经济企业并不在洼地，尤其是二次上市企业，因为港股普通股和美股ADS（美国存托凭证）可以互换，两地的估值体系、价格都会互相锚定，本质上对标的是美国纳斯达克。

华泰国际相关负责人对记者表示，新年以来，延续中概股回归和中资企业赴港上市热潮，港股打新市场火热。“目前港股升势强劲，要提防美国通胀或经济修复力度显著超预期，从而导致流动性回流美国市场拐点提前到来，另外需留意中美关系扰动。普通投资者需注意防范系统性风险，择时逢低吸纳，避免盲目追高。”该负责人提醒道。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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