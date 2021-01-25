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PRADA“躺枪”还是“躺赢”？

2021年01月25日07:46 | 来源：人民网－国际金融报　
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　　意大利奢侈品集团PRADA近日连续霸占微博热搜榜。1月20日，在微博热搜榜前20名的榜单中，意大利奢侈品集团PRADA“强势霸占”2个席位，相关话题分别是#PRADA股价上涨#以及#PRADA中国区公关#。

　　PRADA常挂热搜榜，目前正裹挟于舆论暴风眼的郑爽“功不可没”。9天前，PRADA刚刚官宣三位品牌代言人，郑爽是其中之一。不过，历经短短数日，因陷“代孕弃养”风波，郑爽与PRADA便直接从蜜月期进入分手阶段。

　　据《国际金融报》记者了解，目前，PRADA官博已删除涉及郑爽的单人微博，并发文称已终止与郑爽的所有合作关系。反观郑爽，亦删除了自己代言PRADA的微博，此前她还将这条微博置顶。对此，有业内人士分析，这意味着郑爽将成为该品牌史上最快解约的代言人。

　　根据1月初PRADA发布的最新业绩数据，2020年下半年，其中国市场销售额出现52%的增长。6天后，PRADA官宣三位中国明星为品牌代言人，其欲在中国市场大展拳脚的意图昭然若揭。那么，此次郑爽的“翻车”，PRADA只有“躺枪”的份吗？

　　将PRADA送上热搜

　　在微博中，被称为“话题之王”的郑爽，似乎自带热搜体质。根据CBN Data的数据，2020年1-11月郑爽共上微博热搜98次，位居女明星榜首。因此，在郑爽深陷代孕风波后，其合作品牌方PRADA的“身影”亦多次出现在热搜榜单之上。

　　时间拨回至1月18日。彼时，张恒微博发长文透露其在美国滞留是为了照顾两个孩子，随后他的朋友提供了郑爽和张恒孩子的出生证明，曝出两人疑似代孕生子。针对铺天盖地的隐婚、代孕、弃养等质疑，郑爽在沉寂一天后终于发布微博予以回应。其表示，身为艺人深知我国疫情的防控与重视，在中国国土之上没有违背国家的指示，在境外也更是尊重一切的法律法规。“如果一切未认证的信息要我来公开解释，这是我最真诚的回答。”

　　尽管如此，事件仍在持续发酵。事发之后，不仅紫光阁、共青团中央等官媒纷纷发布微博称，我国明令禁止代孕。央视新闻更是公开揭批代孕产业，并称代孕在我国被明令禁止，其对生命的漠视令人发指：包生男孩代孕者怀上女孩会被强行打胎；胎儿如存缺陷或被丢弃……如此践踏底线，法律难容，道德难容！

　　作为郑爽的品牌合作方，PRADA首当其冲。在这期间，#PRADA股价下跌##PRADA的眼泪PRADA PRADA的掉#等多个话题先后冲上微博热搜。1月19日下午18时30分，PRADA方面在微博宣布已终止与郑爽的所有合作关系。记者注意到，截至1月20日中午，#PRADA终止与郑爽合作#的话题，阅读量达6亿次，讨论次数超过10万。

　　“当代言人出现差池之后，品牌方迅速解约是为避免由此带来的二次负面舆论冲击。就目前势态发展来看，我觉得PRADA并非是受害者，反而是受益者。”资深零售行业分析师、无时尚中文网创始人唐小唐在接受《国际金融报》记者采访时称，这应该是PRADA有史以来在中国市场上获得的最大一次流量，“它不会有任何损失，这甚至可能是它花的最值的一次代言”。

　　加码中国市场

　　事实上，就在1月11日PRADA官宣郑爽成为其品牌代言人之时，该品牌就已获得巨大流量。根据相关数据，截至1月13日，仅#PRADA普拉达代言人郑爽#一个话题，就有1.4亿次的阅读量和20.8万的讨论次数。

　　资料显示，除郑爽之外，PRADA彼时官宣的另外两名代言人分别是蔡徐坤与春夏。相比早在2019年就已成为PRADA品牌唯一代言人的蔡徐坤，春夏与郑爽算是新入局者。据称，在官宣蔡徐坤为代言人的隔天，PRADA的热门话题曝光量高达7.3亿，广告短片播放量超7600万。

　　5天前，CBN Data星数发布“明星新增代言人气周榜”。其中，蔡徐坤消费影响力人气指数达90.26，效果指数为85.01，位居男明星人气榜第五名；郑爽消费影响力人气指数达88.44，效果指数为86.74，位居女明星人气榜第九名；不过，该数据未对春夏做出点评。

　　“与香港地区相比，内地消费者更看重KOL和明星的宣传推荐。近八成受访者认为，明星和KOL的影响力正在变得越来越重要，三线及以下城市最为突出。”此前，罗德传播集团与市场研究公司精确市场研究中心联合发布的《2020中国奢华品报告》表示，KOL和明星推荐的高档服饰、美容化妆品和珠宝对中国内地消费者影响较大。

　　有行业人士对记者表示，当前在中国市场上，明星营销对于PRADA而言，算是尝到甜头，“之前宣布郑爽和春夏的加入，无疑是想在中国市场继续大施拳脚”。

　　从财务数据来看，2015年至2017年，是PRADA业绩全面下滑的三年，直到2018年开始才有所好转。然而，2020年上半年受疫情影响，多数线下专卖店关门，奢侈品行业损失惨重，该品牌也不例外。

　　1月5日，PRADA发布最新业绩数据，2020年下半财年集团虽然亏损，但新冠肺炎对零售渠道的影响收窄至6%，其中亚太地区业绩表现强劲，中国市场增幅高达52%。除欧洲、日本受到客流量减少影响，包括美洲、中东和俄罗斯等其他地区逐步复苏，2020年12月的销售表现已恢复至上一年同期水平。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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