激烈的快递市场竞争下，亏损扩大的百世集团被传出“卖身”的消息。

近日，有消息称，百世集团在战略评估中考虑出售，阿里巴巴和百世集团创始人兼CEO周韶宁都有可能出售所持股份。

针对该传闻，百世集团方面向《国际金融报》记者表示，该报道所引述的市场传闻不实，董事长兼CEO周韶宁没有出售公司股份的计划，其看好百世综合供应链和物流服务的长远价值，对公司的未来发展充满信心。

业内人士向记者分析称，百世集团“卖身”的可能性很小。然而，在二线快递逐步退出、头部企业日渐分化的格局下，仍在亏损的百世集团未来之路并不平坦。

逐步掉队

在快递行业中，由于同属于加盟制快递，产品和服务同质化，申通、圆通、中通、韵达、百世等通达系快递企业难免经常被对比。

随着市场的体量不断扩大，行业规模效应也愈加显著，根据邮政局的数据，2020年，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82.2，而随着价格战越来越激烈，中小快递企业则难以通过规模效应来分摊压力、降低成本。2019年以来，二三线快递企业相继退出市场，快递市场的竞争也逐步从头部与二三线快递企业的竞争转变为头部快递企业之间的竞争。

目前来看，通达系快递企业中，唯一一家市场占有率超过20%的中通保持行业领先优势，韵达和圆通分列第二、第三，快速追赶，而申通和百世在竞争中已经开始出现掉队的趋势。

从2020年第三季度的数据来看，圆通完成业务量33.65亿件，同比增长43.25%；韵达业务量40.13亿件，同比增长约54.4%；申通快件完成量24.34亿票，同比增长约19.55%；中通第三季度包裹量46.2亿件，同比增长51.2%；百世快递的包裹量为23.6亿件，同比增长24.8%。

在包裹量方面，百世快递约为中通的一半，也低于韵达、圆通和申通；从业务增速来看，百世快递仅超越了申通，却落后于37.9%的行业平均水平。

相比同行，百世的盈利能力更让外界担忧。第三季度，百世集团营收86.93亿元，同比下降0.6%；毛利润为3760万元，去年同期为5.07亿元，同比下降92.6%；毛利率为0.4%，同比下降了5.4个百分点；净亏损6.395亿元，较去年同期的亏损670万元大幅扩大。

在营收上，百世与韵达、圆通这样的通达系同行相差不大，但同行大多能够保持盈利，而百世从2017年上市以来，一直处于亏损的状态。2017年,百世净亏损12.28亿人民币，2018年净亏损5.08亿人民币，2019年净亏损2.02亿人民币。而在上市之前的2015年和2016年，百世也分别亏损10.59亿元和13.63亿元。可以说，百世是目前唯一一家全年亏损的头部快递公司。

目前，百世集团美股市值不足10亿美元，与中通、韵达、圆通、申通均有明显的差距。

前景如何

百世连续多年亏损，与其不断进行业务多元化布局相关。

在百世集团业务结构中，快递、快运、供应链为其主营核心业务。从其营收构成来看，这三项业务占比超过了八成，其中快递业务占比超过六成。但除了这些核心业务，百世集团还有百世金融、百世国际、百世店加、百世优货等非主营业务。

然而，这些业务对集团的业绩贡献并不大，尤其是百世店加业务，甚至对利润造成了拖累。从财报数据来看，2017年至2019年间，百世店加业务营收分别为22.26亿元、28.45亿元、28.17亿元，净利润分别为1.53亿元、-4亿元、-3.7亿元，三年共计亏损6.17亿元。

一位业内人士向《国际金融报》记者表示，百世店加业务定位社区服务平台，并且是百世供应链+便利店这种协同模式，从方向看没有错，也曾出现不少成功案例，但挑战在于，一是今年以来的新冠肺炎疫情冲击实体店经营，造成了亏损，这不是企业所能掌握的；二是中国快递市场竞争更趋激烈，对百世主业形成一定冲击，需要战略回撤。

去年11月16日，百世集团宣布进行战略调整，退出店加业务运营，更加聚焦到核心的物流主业上。除了退出自营WOWO便利店以外的店加业务，百世还对包括金融、国际、优货等在内的非主营进行评估，考虑多种战略选项，以降低这些业务的资金需求。同时，百世也对对管理团队也进行了调整，将加入百世多年的江苏省分公司总经理王小青升任集团副总裁、快递事业部总经理。

该消息发布后，百世集团股价出现短暂上涨。快递行业专家赵小敏向《国际金融报》记者表示，快递企业需要向市场传递明确清晰的目标和路径。在他看来，停掉百世店加后，将更有利于上市公司主营业务的发展，和暂时亏损相比，企业未来的成长性才是投资者关注的焦点。本次的计划调整、战略转变将让投资人看到更多的希望。

赵小敏称，百世现在正在走在正确的道路上，收缩拳头，更加聚焦于快递业，2021年加速发展，还是有机会回到主流上升通道。

不过，百世集团这一战略调整是否能够应对当下越来越激烈的市场竞争，还需打个问号。与刚上市之初不同的是，当下百世不仅要与通达系的同行硬碰硬，还要面对来自更强大的巨头和来势汹汹的新玩家。最新数据显示，2020年顺丰全年业务量达到81.37亿票，相比2019年的48.30亿票增长68.47%，即便是在疫情严重的1、2月份，其业务量也保持大幅度增长。此外，极兔速递依靠低价策略快速闯入并搅动了市场格局，也引起了通达系的顾忌。据媒体报道，极兔速递目前日均业务量已经突破2000万单。

2020年12月，快递行业单价为10.01元/票，虽然环比上升，但同比去年下降了12.7%。多位行业人士向记者表示，激烈的压价竞争短期内不会结束。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)