近日，王府井发布的一则公告，让“沉寂”已久的零售圈“炸锅”了。

根据相应的公告内容，王府井与北京首商集团股份有限公司（下称“首商股份”）正在筹划由前者通过向首商股份全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并首商股份并发行A股股票募集配套资金。目前，王府井和首商股份都处于停牌状态。

《国际金融报》记者注意到，王府井和首商股份业态相近，均为北京老牌百货类业态企业。且两家上市公司的控股股东都是首旅集团，实际控制人则为北京市国资委。

联商网高级顾问团成员、资深零售专家王国平向记者表示，王府井吸并首商股份的预期一直都有，从集团层面来讲，主要是解决同业竞争、融资以及资产注入等问题。他表示，合并后，未来王府井的体量将更大。

但一名拥有十余年零售行业经验的匿名人士向记者表示，这一整合背后能否实现“1+1>2”存在很多不确定性，因二者涉及的百货业态本身已经进入行业低迷期。

合并解决同业竞争

1月18日晚间，王府井和首商股份接连发布了关于筹划重大资产重组停牌的公告。内容显示，此次王府井是作为合并方，首商股份则作为被合并方。本次合并的方式为王府井拟通过向首商股份全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并首商股份，同时发行A股股票募集配套资金。

据称，2021年1月17日，王府井与首商股份已经签署关于本次合并的《吸收合并意向协议》。这一协议签署后，双方将就本次合并的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行协商；双方也会积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次合并，并完成正式交易协议的签署。

王府井方面指出，截至目前，本次合并仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。“本次合并尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准”。

公开资料显示，王府井和首商股份的控股股东均为北京首都旅游集团有限责任公司，实控人均为北京市国资委，为兄弟公司。

根据此前披露的2020年中期业绩报告，王府井公司主要业务为商品零售和商业物业出租业务，覆盖百货、购物中心、奥特莱斯及超市等主力业态，同时拥有线上零售渠道，截至报告期末在全国范围共运营52家大型综合零售门店，涉及华北、东北、华中、华东、华南、西南、西北七大经济区域31个城市。

而首商股份主要业务是商业零售，覆盖百货商场、购物中心、折扣店（奥特莱斯）和专业店四大主力业态。经营模式以联营、租赁和品牌代理为主。公司拥有“燕莎商城”“燕莎奥莱”“西单商场”“贵友大厦”“新燕莎商业”“友谊商店”等商业品牌，主营门店遍布北京、天津、成都、兰州、乌鲁木齐等多座大中城市。

在此背景下，过去，同属一个集团旗下的这两家企业一直被认为存在同业竞争。有公开报道称，首旅集团曾在2018年2月承诺三年内提出解决方案，五年内彻底解决同业竞争。

记者注意到，在王府井2020年中报中的承诺事项部分，即涉及相应解决首商股份与王府井同业竞争一项，承诺方为首旅集团。

“（这一事情）涉及国企改革、北京零售资源整合、北京上海零售大战。”王国平向《国际金融报》记者表示，王府井和首商股份的合并配套融资，可以解决资金问题，企业更能“跑”。此外，合并后，王府井拿下了北京市场优质商业网点资源，后者属于稀缺性极强的产品。“未来北京老城区不太可能出现新的商业，甚至一些老商业还会进一步消失，挤出来的市场都是王府井的。这个价值后面会不断体现出来，当然也看王府井的运作”。

王国平补充指出，目前双方的资产重组方案还没出来，未来首商股份的壳资源或会被集团注入其它资产。

打造国内零售龙头？

记者注意到，合并消息出来后，投资者们颇为“激动”。“应该是利好吧！王府井还能迎来几个涨停？”有投资者问道。

不过，有资本人士向记者坦言，通常，在二级市场中，被收购方多是股价涨得较好的一方。“王府井后续的涨跌还是要看免税业务一事”。

因为免税概念，2020年至今，王府井可以说是零售行业的“明星股”。

去年6月9日，王府井发布公告称，收到控股股东北京首旅集团转发的《财政部关于王府井集团股份有限公司免税品经营资质问题的通知》，授予公司免税品经营资质，允许公司经营免税品零售业务。

而在此之前，王府井股价已提前“暴走”。自2020年4月27日起成交量持续急剧放大、股价连续大幅上涨，截至公告前6月9日收盘时，短短29个交易日累计涨幅达121.7%。此后从6月9日开盘至7月8日收盘，王府井的股价已经从25.2元涨至74.12元，市值又增加了380亿元。

商业观察家创始人颜菊阳在接受记者采访时表示，百货业当前的客流情况的确不太好，经营上需要能提振客流的新业务，而免税店有增收增利的潜力。

1月15日，王府井披露了与海南橡胶签署投资合作协议。双方将分别出资成立海南王府井海垦免税品经营有限责任公司及海南海垦王府井日用免税品经营有限责任公司，用于发展运营海南省岛内免税项目和岛内日用免税品项目并开展免税品经营管理。

王府井曾在2020年中期报告中指出，报告期内，公司已取得免税品经营资质，免税品经营将成为公司主要业务之一。

在此背景下，王国平认为，首旅集团对王府井的预期很高。“首旅集团把免税牌照、首商都给了王府井，是希望王府井坐实国内零售老大位置。”他指出，从零售业来看，未来北京市场很大部分的市场都将是王府井的。从免税角度来看，拿下新网点也会加速上市公司于免税领域的布局，王府井未来将是首旅与中旅两大集团竞争的筹码。“（王府井）业态基本全了，网点也给了，未来就差怎么整合，以及怎么做线上线下联动。首旅有首汽约车跑出来的先例，王府井肯定是要复制或融合的”。

记者注意到，首商股份的业绩表现当前来看并不突出，在疫情的影响下，2020年前三季度，首商股份营业收入同比减少70%，净利润则是减少了128.18%，同比由盈转亏。

有观点指出，当前王府井和首商股份的业态多是百货店模式，这一类的商业业态本身已经处于低谷转型调整期。“很难实现1+1>2，百货业态本来就走下坡路。”前述匿名人士向记者表示。

对此，王国平称，后续还是要具体看王府井首商正式的合并内容，目前只是出台了一个资产重组公告。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)