赵语涵

“如果不是看到一条短信提示，我都不知道。”最近，市民张女士在使用美团外卖点餐时被开通了借贷性质的美团月付。无独有偶，近期不少市民反映在使用美团各应用时，在不知情的情况下，被开通了月付功能，个别用户甚至因未能及时还款险些影响信用记录。

默认续费、默认开通借贷性质功能……截至记者发稿时，某投诉网站上类似投诉累计超过2.8万条。对于手机应用的各种“默认套路”，专家表示，有关部门需加强监管、加大处罚力度，消费者也需提升维权意识，警惕各类套路陷阱。

用户 莫名开通网贷险成“老赖”

“月付支付成功，扣除额度192元，本月消费下月8日还。”张女士的手机里出现的这样一条短信，令她非常困惑：“我没开通月付，也一直从关联银行卡中扣款，什么时候透支了？”

她忙打开美团APP页面进行查询。张女士发现，自己光本月就已透支消费了3笔，扣除了540元的额度。而什么时候开通的这项功能，张女士翻了半天短信记录，才发现是在去年12月被开通美团月付，今年1月8日的一条短信显示“月付1月账单733.45元已还清”。“钱是从我在美团关联的一张银行卡里自动划走的。从开通借贷到还款，我都不知情。现在垃圾短信这么多，一没注意就忽略了。”张女士有些后怕。

不光张女士，近几个月还有不少用户反映在使用美团各项功能时被莫名开通了美团月付。此前，一位网名为“做减法的葱姑娘”的深圳网友不经意间被开通了美团月付，由于不知情导致逾期还款。虽然最终在与客服沟通后消除了逾期记录，但险些成“老赖”的经历还是让她大感不快。

商家 为优质客户默认开通

为何那么多用户会在不知不觉中被开通借贷功能？网贷产品难道不需要进行个人身份、银行卡等一系列认证？对此，美团客服曾回复“做减法的葱姑娘”：“月付是美团对于一些优质客户提供的默认服务。”

记者发现，开通月付的客户基本此前已开通过美团支付，绑定了个人身份、银行卡等信息。而根据一些用户反映，美团外卖等软件为吸引消费者使用美团月付这一方式，往往把月付功能和领红包等优惠进行绑定。以美团外卖为例，选择支付方式时，美团月付功能下方往往附有“推荐使用”“免费领3元红包”等优惠信息。点开红包后，APP会弹出“是否开通美团月付”的选项，但红包界面中并无该功能的详细介绍，且开通提示并不明显。“现在回忆起来，我当初可能就是为了点个红包，不知不觉选了月付，并被默认为首选支付方式。”张女士说。

美团月付开通时“无知无觉”，想要取消却是操作繁复。张女士告诉记者，相比“一键开通”，找到取消的按钮却并不简单。她最后不得不在百度上提问，才通过层层页面找到取消的选项。

专家 平台涉嫌侵害消费者权利

事实上，除了美团月付，类似诱导用户操作的“默认套路”在手机应用中屡见不鲜，最为常见的就是APP的默认自动续费。“前几天下载轻颜相机APP时点了7天免费试用，过几天直接被平台扣掉3个月会员费用。”王女士感到很无奈，“点击的按钮上只写着免费试用字样，自动续费的说明在页面角落，一不留神就上了‘贼船’。”对此，轻颜相机的客服回复称：“开通7天免费试用就默认开通了自动续费，但用户在7天内取消订阅，就可以取消自动续费。”

类似的自动续费“套路”还在多款手机应用中存在。记者登录一商业投诉平台看到，近期关于自动续费的投诉涉及芒果TV、轻颜相机、全能扫描王、脉脉等多个知名APP。有的是优先显示自动续费选项，诱导用户在购买会员时选择自动续费方式；有的是将免费或超低价试用与自动续费绑定。

针对自动续费问题，去年年底，国家市场监管总局公布的《网络交易监督管理办法(征求意见稿)》第十六条明确规定：网络交易经营者采取自动展期、自动续费等涉及消费者非主动立约的方式提供服务的，应当以显著方式提醒消费者注意。消费者自主选择有关方式的，网络交易经营者应当在全部服务期间内，为消费者提供显著、免费、简便的随时取消或者变更有关方式的选项，并在展期、续费等日期前5日以显著方式提醒消费者注意。

“某些APP以不明显的方式提示消费者同意自动续费的服务条款，侵犯了消费者的权利。”北京京师律师事务所律师左胜高表示。兰州大学新闻与传播学院教授李惠民认为，手机应用在付费充值中“玩套路”，其实是在利用消费者的信息弱势地位，达到误导消费目的。工商、网信等部门应承担起监管主体责任，加大检查频率和惩处力度，他建议建立“黑名单”制度，将多次违规、整改不力的企业列入“黑名单”，定期向社会公布。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)