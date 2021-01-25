吴 力

□ 本报记者 吴 力

2020年11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署。

RCEP成员国人口、GDP、贸易总额均占全球约30%，是世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区。RCEP生效实施后，将推动中国1/3的贸易实现零关税。

对于外贸企业来说，这意味着极大的利好和机遇。那么未来究竟应如何才能用好用足RCEP带来的政策红利，推动形成自身发展新优势呢？

机会来了

“可以说，只要是有国际贸易或国际投资业务的企业，就有机会从中显著受益。”商务部研究院学术委员会副主任、区域经济研究中心主任张建平在接受国际商报记者采访时表示，RCEP覆盖范围广，贸易规模大，而且大多是新兴市场，对关税和非关税壁垒的削减力度大，将极大激发贸易创造效应，进一步推动贸易和投资的相互促进。

中国贸促会研究院副院长赵萍在接受国际商报记者采访时分析，RCEP生效实施后将为外贸企业带来前所未有的发展机遇，主要表现在三个方面：一是RCEP成员国多为中国主要贸易伙伴，中国企业扩大货物贸易进出口的机会更多，可以以RCEP为跳板开拓更广阔的国际市场，实现更大范围的经济发展；二是拓展服务贸易的市场机会更多，进口关键技术，促进产业转型升级；三是优化产业链供应链布局，有效降低供应链综合成本，提升企业竞争力。

赵萍举例说，由于各种壁垒和成本限制，以前的纺织品生产大多在一国国内进行。RCEP实施后，这些壁垒会逐步削减，成本降低，外贸企业可以采购澳大利亚或新西兰的羊毛、中国的棉花，在中国纺纱织布，采用日韩的设计，在泰国或越南加工，销售到全球市场。产业链的优化会使价格和质量更优，产品更具国际竞争力。

行动起来

近年来，中国加快推进自贸协定谈判进程。随着RCEP的签署，中国已与26个国家和地区签署了19个自贸协定，为稳外贸发挥了重要作用。不过，由于多种原因，自贸协定作用的释放仍需进一步加强。

据赵萍观察，目前外贸企业用好自贸协定要在三方面进行改进：一是企业对自贸协定全面信息所知甚少，导致其对自贸协定的利用率较低；二是在全球价值链分工背景下原产地认证较困难，原产地认证一般采取实质性改变原则，实际操作中受多因素影响，有些企业难以享受到协定税率；三是自贸协定服务体系需进一步完善，比如协定实施咨询与培训、实施效果评估、后期升级研判，以及原产地证书办理便利化等。

张建平建议各方从三方面提高自贸协定利用效率：一是相关机构加大对企业的培训和服务力度，让企业能够更加主动运用规则拓展贸易；二是有关部门及时根据RCEP相关规则推进相关管理体制机制的改革，让规则落到实处；三是企业加强对细分产业和相关规则的研究，将其纳入企业布局和合作伙伴开拓等方面。

赵萍建议外贸企业一是加强学习，学好用好国际通行规则；二是发挥自身综合优势，有效利用RECP规则拓展国际市场，提升产业链供应链发展的质量和水平；三是加强专业人才培养，有计划地培养和储备一定数量的熟悉原产地业务和自贸协定实施利用的专业人才，建立熟悉地区产业情况、精通原产地规则、外语能力强的人才队伍。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)