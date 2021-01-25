汤 莉

□ 本报记者 汤 莉

回首2020年的业务发展，跨境电商户外骑行用品卖家Michael喜不自禁。以往，骑行用品的海外销售旺季通常集中在5月-10月，而去年，疫情推高户外用品需求，Michael销售的户外骑行用品全年连涨，业绩突破千万元。

跨境电商在2020年的逆势增长成为中国稳外贸的重要力量，更让无数的Michael切实受益。

逆势增长动力足

根据雨果网对2020年的跨境电商行业调查，七成中国卖家实现了业绩增长。其中，23%的卖家业绩实现了翻番增长。

聚集众多卖家的跨境电商B2B平台亦有不俗表现。阿里巴巴国际站的2020年年报显示，平台实收交易额按美元计价同比增长101%，订单数实现同比翻番。

海关数据更能全面反映跨境电商的蓬勃发展态势。2020年，跨境电商进出口1.69万亿元，同比增长31.1%。其中，出口1.12万亿元，增长40.1%；进口0.57万亿元，增长16.5%。各项指标均显著高于货物贸易整体增速。全年通过海关跨境电商管理平台验放进出口清单24.5亿票，同比增加63.3%。

“海关数据印证了跨境电商巨大的市场空间和行业潜力。”跨境电商B2B出口平台敦煌网创始人兼董事长王树彤表示，敦煌网的营收复合增长率已连续3年超过60%。2020年，敦煌网在“黑五”“网络星期一”等海外传统购物季的交易额创下新高，超过35%的商品类目交易额同比翻番，超过50%的商品类目交易额达年度最高。

商务部外贸司司长李兴乾在分析2020年全年外贸发展时表示，跨境电商成为企业开展国际贸易的首选和外贸创新发展排头兵，超万家传统外贸企业触网上线、提质增效，贸易创新发展动力强劲。

政策利好添活力

利好政策也是跨境电商对冲风险的有效助力。

2020年，调整扩大跨境电商零售进口商品清单；跨境电商零售进口试点范围从37个城市扩大至海南全岛和其他86个城市地区，覆盖31个省区市；新设46个跨境电商综试区,支持企业共建共享海外仓；规范跨境支付发展，放开结汇业务市场准入……政策利好不断释放，跨境电商发展环境持续优化。

同时，全面推广跨境电商出口商品退货监管措施，优化跨境电商零售进口退货措施，助力企业完善售后服务体系；创新开展跨境电商企业对企业（B2B）出口试点，增设“9710”“9810”贸易方式，试点企业可适用“一次登记、一点对接、优先查验、允许转关、便利退货”等通关便利化措施；支持利用中欧班列运力开展跨境电商、邮件等运输业务，支持邮政部门开通进出境临时邮路，累计开通临时出境口岸15个、临时进境口岸13个，拓展畅通跨境电商物流通道……海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文1月14日在国新办新闻发布会上介绍，监管制度的不断创新优化有力支持了跨境电商等新业态的有序发展。

新年可期高增长

“2021年，中国跨境电商市场将保持高位增长。”网经社电子商务研究中心特约研究员、资深跨境电商专家林智勇指出，疫情蔓延将持续推动消费行为转变，使线下消费不断向线上转移。尽管债务和汇率风险或拉低跨境电商发展增速，但全球经济的整体复苏将为行业发展提供有力支撑。未来3~5年，跨境电商依旧将处于黄金发展期。

林智勇特别提及RCEP催生的跨境电商商机。他分析道，RCEP区域内的大规模降税会缩小一般贸易与跨境电商的成本差距，使跨境电商获得更大发展空间。非关税壁垒的取消、区域内的通关和贸易便利化措施将提升通关和物流配送效率，提高直邮电商投送时效和客户体验，进一步优化跨境电商结构。同时，RCEP的统一大市场效应会大幅提升区域内各国在监管、税收、数据流动、隐私等方面的政策协调性与监管合作质效，降低交易不确定性、提升透明度，为东南亚跨境电商市场积蓄再爆发能量。

在雨果跨境创始人兼首席执行官翁耀雄看来，2021年，在全球贸易链的重构过程中，跨境电商行业个性化、流通高效、高性价比的DTC品牌（直接面向消费者的品牌）将迎来出海的历史性窗口期。但物流仍会是整个行业的最大挑战。海外疫情引发的各种不确定性将使跨国运力依旧趋紧，妥投率可能继续下降，这都考验着各方的管理能力、组织能力和应急能力。

王树彤表示，为帮助抗风险能力较弱的中小微卖家突破物流、资金流等关键环节的发展瓶颈，敦煌网将充分释放平台的供应链整合能力，借助全链路、跨场景海量数据推动跨境电商业态的融合和协同发展，帮助“中国制造”继续深入全球市场。

未来，聚焦跨境电商的发展和企业关切，相关政策部门亦将持续优化服务，完善监管，不断推动跨境电商实现高质量发展。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)