人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

暂别跨省游 春节本地深度游将升温

刘旭颖
2021年01月25日07:56 | 来源：国际商报
小字号

春节临近，全国防疫防控形势却再度严峻。为避免人口大规模流动引发更为广泛的疫情扩散，旅行社基本取消跨省团队游项目，各地纷纷喊出“就地过年”的口号，这也让今年的春节旅游消费市场有了新变化。

近日马蜂窝旅游发布的春节旅游趋势报告显示，相比往年，在2021年春节假期，人们较为关注本地深度玩法，异地游客更倾向于选择自驾的方式进行中短途出行；假期出行高峰不像以往集中在春节前后，更多人通过拼假等方式，将出行日期提前或延后。

马蜂窝旅游大数据研究中心马禹涛分析指出，经历了一整年的疫情防控常态化，中国游客开始逐渐习惯了疫情防控的“新常态”，更愿意尝试更加安全健康的出行方式，旅游消费决策和消费习惯都发生了明显的变化。

马蜂窝旅游大数据显示，春节假期旅游热度最高的国内目的地分别为：三亚、广州、长沙、上海、重庆、西安、南京、杭州、哈尔滨和北京。今年1月以来，各主要城市的周边游和深度玩法均受到年轻游客关注，关键词“周边游”的旅游搜索热度上涨了71%。

1月以来，越来越多的游客在马蜂窝平台上搜索所在城市的新鲜体验。北京胡同的CITYWALK、上海街头隐藏的书店和咖啡馆、广州的博物馆和小众展览、长沙写字楼里的私房菜……在奔波奋斗的城市里慢下脚步，深度探索那些熟悉又陌生的风景，感受与平日不一样的生活节奏，成为很多年轻人春节假期的新选择。

对于仍希望与家人团聚，选择异地过年的游客，自驾则成为出行方式的“最优解”。通过自驾的方式返乡或短途出游，可以避免公共交通的交叉感染。今年以来，“自驾游”一直是关注度很高的玩法，临近春节假期，马蜂窝平台上“自驾游”的搜索热度近一个月再次上涨25%。

广东、海南、浙江、云南和贵州是春节假期最受游客关注的自驾目的地。除了自驾之外，包车旅游和家庭小团也是今年春节最受游客关注的旅游产品形态，“一家一车”和“一家一团”的形式，能够最大程度地保障人们的出游安全。

在出行时间的安排上，人们也更多地选择了错峰出游，往年出行订单集中在假期开始前后3天的情况不再出现，游客出行时间较为平均地分布在1月中下旬到2月底。一些人为了与家人团圆，提早返乡，另一些游客则选择节后出行。

值得关注的是，“云旅游”也将为“就地过年”的年轻游客提供一些不同的旅行方式。马禹涛介绍，马蜂窝旅游直播将在春节期间开启“春节特别计划”，届时将进行数百场精彩纷呈的旅游直播。“我们邀请了身在全球目各大的地的旅游主播，他们将在直播间分享各地的‘年味儿’，展现各地不同的春节民俗、历史文化、冬季美景和特色体验，让因疫情影响就地过年的人们足不出户也能感受全世界的新年味道。”

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：2020年我国利用外资同比增长6.2% 规模创历史新高
　　人民网北京1月20日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布消息，2020年，我国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域，下同），规模再创历史新高。 商务部介绍，2020年，我国成功应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标。…
从十组税收数据看2020中国经济
　　人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，过去的2020年是极不平凡的一年，面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。税收通常被称作经济的“晴雨表”，国家税务总局充分挖掘税收大数据优势，系统梳理了十组数据，解读2020年中国税收经济。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved