刘旭颖

春节临近，全国防疫防控形势却再度严峻。为避免人口大规模流动引发更为广泛的疫情扩散，旅行社基本取消跨省团队游项目，各地纷纷喊出“就地过年”的口号，这也让今年的春节旅游消费市场有了新变化。

近日马蜂窝旅游发布的春节旅游趋势报告显示，相比往年，在2021年春节假期，人们较为关注本地深度玩法，异地游客更倾向于选择自驾的方式进行中短途出行；假期出行高峰不像以往集中在春节前后，更多人通过拼假等方式，将出行日期提前或延后。

马蜂窝旅游大数据研究中心马禹涛分析指出，经历了一整年的疫情防控常态化，中国游客开始逐渐习惯了疫情防控的“新常态”，更愿意尝试更加安全健康的出行方式，旅游消费决策和消费习惯都发生了明显的变化。

马蜂窝旅游大数据显示，春节假期旅游热度最高的国内目的地分别为：三亚、广州、长沙、上海、重庆、西安、南京、杭州、哈尔滨和北京。今年1月以来，各主要城市的周边游和深度玩法均受到年轻游客关注，关键词“周边游”的旅游搜索热度上涨了71%。

1月以来，越来越多的游客在马蜂窝平台上搜索所在城市的新鲜体验。北京胡同的CITYWALK、上海街头隐藏的书店和咖啡馆、广州的博物馆和小众展览、长沙写字楼里的私房菜……在奔波奋斗的城市里慢下脚步，深度探索那些熟悉又陌生的风景，感受与平日不一样的生活节奏，成为很多年轻人春节假期的新选择。

对于仍希望与家人团聚，选择异地过年的游客，自驾则成为出行方式的“最优解”。通过自驾的方式返乡或短途出游，可以避免公共交通的交叉感染。今年以来，“自驾游”一直是关注度很高的玩法，临近春节假期，马蜂窝平台上“自驾游”的搜索热度近一个月再次上涨25%。

广东、海南、浙江、云南和贵州是春节假期最受游客关注的自驾目的地。除了自驾之外，包车旅游和家庭小团也是今年春节最受游客关注的旅游产品形态，“一家一车”和“一家一团”的形式，能够最大程度地保障人们的出游安全。

在出行时间的安排上，人们也更多地选择了错峰出游，往年出行订单集中在假期开始前后3天的情况不再出现，游客出行时间较为平均地分布在1月中下旬到2月底。一些人为了与家人团圆，提早返乡，另一些游客则选择节后出行。

值得关注的是，“云旅游”也将为“就地过年”的年轻游客提供一些不同的旅行方式。马禹涛介绍，马蜂窝旅游直播将在春节期间开启“春节特别计划”，届时将进行数百场精彩纷呈的旅游直播。“我们邀请了身在全球目各大的地的旅游主播，他们将在直播间分享各地的‘年味儿’，展现各地不同的春节民俗、历史文化、冬季美景和特色体验，让因疫情影响就地过年的人们足不出户也能感受全世界的新年味道。”

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)