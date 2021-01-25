叶雨婷

中国青年报客户端北京1月23日电（中青报·中青网记者 叶雨婷）今天，“2021首科新年论坛——迈向‘十四五’：创新驱动与城市高质量发展”以网络视频会议的形式成功举办。此次论坛由首都科技发展战略研究院主办，由中国社会科学院城市与竞争力研究中心和联合国工业发展组织绿色产业平台中国办公室协办。

首都科技发展战略研究院和中国社会科学院城市与竞争力研究中心联袂发布《中国城市科技创新发展报告2020》。《报告》显示，2020年中国城市科技创新发展指数排名前20的城市依次为北京、深圳、上海、南京、杭州、广州、苏州、武汉、西安、天津、珠海、无锡、合肥、成都、长沙、厦门、宁波、青岛、济南、常州。北京继续领跑，深沪加速赶超。

《报告》研究发现，科技战“疫”成效卓著，城市韧性短板凸显。首科院通过电子问卷调查形式，对包括高校、科研院所从业人员、政府科技工作者等在内的科技创新领域相关专业人士，针对科技战“疫”成效收集相关意见。调查显示，科技战“疫”成效卓著，从病患排查、在线医疗到疫苗研发，科技创新成果的落地应用对疫情防控起到良好的支撑作用。

报告提出，“十四五”期间，各级政府应充分重视公共卫生基础设施、医防结合、人才培养等方面的规划与投资，同时，强化风险意识，着力提高5G、云计算、物联网、智能终端等信息基础设施覆盖面，加快构建城市安全和应急管理大数据应用平台，加强应急响应处置机制和应急管理能力建设，增强城市韧性。

据悉，报告选取中国289个地级及以上城市的科技创新发展水平进行测度与评估，这 289个城市基本体现了中国不同区域、不同行政等级和不同经济发展水平的城市状况，样本涵盖了全国各个城市规模等级的城市。

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