2021年1月25日下午，由青岛市南区人力资源和社会保障局、团区委主办，青岛盛世联城信息科技有限公司、金柚网、豆豆兼职、就业街协办的以“融合聚力 智汇市南”为主题的政校企座谈会在市南区召开。

本次活动旨在推动高校人才培养与企业用人需求无缝对接，通过建立政府与企业以及高校三方沟通联系，实现区内企业就业岗位的“定向招聘”和“靶向引才”。交流会上，市南区人社局向与会嘉宾重点介绍了“市南区就业服务青年志愿者项目”、“市南毕业生就业服务”抖音号等就业服务项目。

市南区就业服务青年志愿者项目主要面向在校生及即将毕业的大四在校生，通过组织就业类校园活动、毕业生就业指导活动、实习招聘活动等，帮助广大毕业生找到一份满意的工作，同时注重毕业生的职业生涯规划，培养其正确的职业理念。

“市南毕业生就业服务”抖音号项目是市南区人社局专为青年人才定制开通的时尚平台。“市南毕业生就业服务”抖音号将借势政府、高校、企业、专家团等各方优势力量，发布最新就业、创业、引才政策，发布企业最新招聘岗位，高校优秀毕业生源，专家团职业规划、面试辅导、法律权益保护等服务内容，全方位提升市南区就业服务专业化水平，争取越来越多的人才来到市南，留在市南。

团区委推荐了“青鸟计划”招聘平台、市南区“青年驿站”。其中，“青鸟计划”招聘平台旨在激励人才智力与企业合作“嫁接”；“青年驿站”瞄定青年人才，通过设计打造线下服务载体，一站式提供7天以内免费住宿、政策咨询、岗位推介、城市融入等服务项目，帮助青年人才在青岛实现就业。

与会高校与需求企业针对“对口培养、合作机制、人才培养、留住人才”等内容开展了深入交流。市南区人社局、团区委与12所驻青高校签订《市南区政校就业工作合作意向书》，各方将本着平等互利、合作共赢、共同发展的原则，拓宽引才引智渠道，深化市南区与驻青高校人才智力项目合作，吸引和集聚更多优秀毕业生来市南就业创业。（牛广文）

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