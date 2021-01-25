因为鲜甜的口感和丰富的营养价值，车厘子一直深受消费者的喜爱。而在近日，越来越多的消费者在关注是否可以继续购买进口冷链食品，尤其是进口车厘子等进口水果问题，对此，专家给出了一些建议。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友接受央视采访时表示，首先，保存水果的温度比冷冻鱼肉等食品温度高，病毒在保存水果这样的温度下存活时间短；其次，核酸检测呈阳性，有可能是活病毒，也可能是死病毒或病毒片段，不一定代表有传染性；最后，只要我们注意手卫生，吃水果前用流水清洗，应该就不会有感染的风险。

吴尊友表示，进口食品在抵达消费端前，要经过多次的检测或消毒。首先，在进入国门时在海关要进行检测和消毒；第二，通过海关的食品进入仓库前要进行检测和消毒；第三，食品在进入到市场销售前还要进行检测。最后，流入到市场的食品一般来说是安全的，即使有部分受到污染，污染量也很小，造成感染的风险也是极低的。（牛广文）

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