原标题：科大讯飞A.I.新品实力破局：讯飞智能学习机Q10为孩子寒假添动力

随着教育行业变革，线上线下并行的教育模式正在逐渐融入我们的日常生活，面对孩子的教学辅导问题，除了线下辅导机构和线上网课，越来越多的家长开始深入了解AI教育平板等产品。科大讯飞推出讯飞智能学习机Q10，一款旨在用科学的学习方法培养孩子学习兴趣和习惯的加分小伙伴。

作为国内人工智能行业的领先企业，科大讯飞深耕智慧教育领域17年，依托人工智能的核心技术，目前已经形成了一系列的行业标杆产品。同时，科大讯飞也善用科技之力，用AI助力教育公平。

为了各个年龄段学生都能体验到讯飞智能学习机提供的课后辅导，此次推出的讯飞智能学习机Q10，是一款主要面向小学生使用的入门级智能学习机，不仅价格相较于以往更加实惠，同时保留了核心的AI技术何功能 。讯飞智能学习Q10会打造出一套高效的智慧学习方法，借助人工智能大数据分析技术，通过1对1的A.I.家庭教师的方式，帮助学生快速找到薄弱环节，进而有针对性地学习和巩固，科学高效地提高学习成绩。 在A.I.学习方法方面，讯飞智能学习机Q10针对数学、英语、语文这三门重要科目都有专属学习方法。在学习数学方面，基于大数据与学科知识图谱核心技术，对学习数据动态化记录、实时分析和深度挖掘，从而定位学生弱项，为学生规划最佳学习路径，提升学习效率。学生通过最多十道题的测试，形成个人学情画像，根据章节知识的掌握情况，推荐针对弱项的视频学习和针对练习，进行精准化练习。

在学习英语方面，针对孩子的英语口语培养，讯飞智能学习机Q10按照中高考的口语评测标准帮助小学生高效完成课本内容的听说训练，口语学习功能可以帮助学生学会用英语就日常生活中的400+类型话题进行交流，包括“口语对话”和“A.I.对话实战”两部分，学练结合，学的更快，并且解决了日常生活中无法进行英语对话练习的问题。

在学习语文方面，面对让无数家长头疼的写作问题，讯飞智能学习机Q10借助人工智能、认知智能技术，鼓励学生通过语音口述的方式进行打腹稿，写完后，系统对学生作文中语句进行智能分析批改，能够全方位的作文评测结果，并能够发掘学生作文中的优点进行鼓励；尤其可针对学生的作文，进行个性化的词句、范文等推荐学习。

除了提供学习方法之外，讯飞智能学习机Q10在A.I.辅导方面也有别出心裁的设计，很多家长因为忙于工作，无暇给孩子做听写、检查孩子作业，或者对孩子的学习能时刻进行监督。讯飞智能学习机Q10可以针对学科，帮助孩子完成预习、听写、背诵等学习任务。

同时讯飞智能学习机Q10还提供了智能家长管理功能，让家长远程管理孩子上网和下载APP的行为，而且学习机本身不支持下载任何游戏。家长通过手机还可以随时随地查看孩子学情报告，一手掌控孩子的学习情况。此外，智能护眼专家功能具有八重护眼模式，全方位保护孩子视力；净化网络安全升级，为孩子创建一个健康、绿色的学习环境。

在教育行业充满挑战与机遇的一年里，正如科大讯飞董事长刘庆峰所说，“教育既关乎到每个人的幸福和成长，关乎到每个家庭的可持续发展，更关乎到国家和民族的未来。”当前社会正处于教育领域转型发展的关键时期，智能教育加速深入发展，智能时代亟需培养大批多样化创新人才，促使教育教学模式加快变革。利用智能技术助力因材施教落地，破解大规模个性化教育难题，成为新时代教育创新发展的重要使命。

从讯飞智能学习机X1 Pro到新一代讯飞智能学习机X2 Pro/Z1，再到刚刚发布的讯飞智能学习机Q10，不难看出科大讯飞深耕智慧教育领域，依托人工智能的核心技术，目前已经形成了一系列的行业标杆产品。同时，科大讯飞也善用科技之力，AI助力教育公平等，立志于在人工智能教育道路上开辟出新思路，引导更多学生实现自己的梦想。

(责编：毕磊、夏晓伦)