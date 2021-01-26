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海口市升级基础设施，简化行政审批

营商环境，没有最优只有更优

本报记者  林小溪
2021年01月26日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　“在海南海口市有关部门的支持下，我们用了不到1天时间就把营业执照办好了。”广州市和合医疗特种车辆有限公司在全国各园区经过半年的考察，最终选择落户海口国家高新区。企业负责人麦叶青说：“感受最深的是海口的营商环境。”

　　日前，《海口市营商环境提升行动方案（2020—2025年）》正式发布，海口举全市之力努力当好全省一流营商环境建设的“排头兵”。2020年以来，海口扛起责任担当，加快“硬环境”建设，推进“软环境”提升，营商环境的“热乎劲”扑面而来。

　　强基础、补短板，改善“硬环境”

　　2020年7月起，一个个好消息从海口传来：首条越江隧道通车，成为连接海口主城区和江东新区的重要纽带；海口美兰国际机场二期扩建项目完成，海南自贸港空中新门户蓄势待发；海口海秀快速路二期项目主线高架桥顺利合龙，通车后将与一期相连形成海口东西走向的交通大动脉……

　　织密交通路网，完善水、电、气、光、网等公共设施，优化生态环境，推进四大重点园区高标准高质量发展，努力打造功能完善的产业承接高地……完备的硬件配置对优化营商环境至关重要。海口市强基础、补短板，全力推进“五网”等基础设施提质升级。

　　“海丰国际航运集团选择落户海口综合保税区，从洽谈到落户仅用2个多月。”2020年9月，海南海丰航运有限公司举行开业揭牌仪式，正式落户海口，进一步助力海南打造世界级航运中心。海丰国际董事局主席杨绍鹏直言，良好的营商环境更加坚定了公司投资海口的信心。

　　加快马村港集装箱泊位建设；加快琼州海峡港航一体化、“海澄文”一体化；推进市域列车东西延伸；推进南渡江大道、琼州大道快速化改造……从四通八达的交通网络到日渐完善的基础设施，再到美丽宜人的生态环境，海口活力迸发，城市功能进一步完善，产业承接能力不断增强。

　　梧桐茂兮，凤凰来栖。2020年1月至12月，海口新增市场主体121169户，同比增长26.58％；存量市场主体突破48万户，占全省比重超过40%。

　　强举措、出实招，提升“软实力”

　　“这样的办事效率出乎我意料。”海口佛罗拉国际早教托育中心负责人吴小花2020年6月拿到了全省第一张托育机构登记备案通知书，对海口龙华区的办事效率赞不绝口：“办好全部手续只要1天，上午提交材料，下午现场踏勘，下班前就拿到了证件。”

　　营商环境好不好，企业和群众说了算。事项一次办、材料一次报、表格一张填、业务一并办、证照一起领，龙华区良好的营商环境折射出海口主动出击建设“软环境”的实践。

　　扩大“证照分离”改革范围、落实“多规合一”“极简审批”、推进“非禁即入”制……海口市围绕简审批、优流程、强服务，以减环节、减费用、减时间，倒逼流程再造，努力降低企业运营成本，用行政审批的“减法”换来营商环境优化的“加法”。

　　海口市市长丁晖提出要求：“对标国内一流和国际先进，找差距、查不足，狠抓简政放权、放管服改革。”近年来，海口采取有力的措施，从17个方面入手，提出88条环境优化举措；扭住营商环境中的堵点痛点难点问题，列出128项整改任务，明确牵头单位，逐项限时整改。

　　提质量、创新举，赢得“金口碑”

　　2020年7月，注册地址在海口的商事主体迎来一个好消息：今后，只需在椰城市民云APP点击“企业开办”，即可通过一个实名账号实现设立登记、刻章备案、税务登记等商事主体开办业务的全天候“无纸化申报”。

　　“在椰城市民云APP立项之前，海口市属各单位共有15个APP平台、25个微信公众号。这些应用均存在功能单一、知晓度不高、使用率低等问题。”海口市科工信局相关负责人指出，虽然线下“跑腿”少了，但线上“跑腿”却在增多。

　　解决这一难题，打通数据与服务是关键。为达到2025年“营商环境总体达到国内一流水平”的发展目标，海口市认真学习借鉴国内先进经验做法，持续优化服务、创新举措，加快推进“互联网+政务服务”工作，不断拓展网上办、掌上办、自助办等渠道，构建全流程一体化在线服务平台。

　　“以前办理公司设立登记需要20个工作日，我用椰城市民云APP‘海好办’，3个工作日就办好了。”海口市民王先生所说的“海好办”是椰城市民云APP升级整合的线上政务服务大厅，汇聚包括公安、人社、教育等各领域的高频服务事项。截至目前，椰城市民云APP已整合62家省市单位的472项公共服务，注册人数突破199万，为企业群众提供各类服务超过1亿次，在推动海南自贸港建设和保障民生的过程中扮演着重要角色。

　　“全程智能化制证中心”、7×24小时在线的“12345热线总客服”……海口坚持一件一件抓落实，一项一项促提升，企业和群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月26日 16 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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