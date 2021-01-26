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去年电信业务量增长超两成

农村宽带用户增长较快

2021年01月26日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月25日电  （记者韩鑫）工业和信息化部近日对外发布2020年通信业统计公报。公报显示，2020年我国通信业保持平稳运行，电信业务收入增速回升，电信业务总量较快增长。经初步核算，2020年电信业务收入累计完成1.36万亿元，比上年增长3.6%，增速同比提高2.9个百分点。按照上年价格计算的电信业务总量1.5万亿元，同比增长20.6%。

　　分领域来看，固定通信业务较快增长，新兴业务驱动作用明显。2020年，固定通信业务实现收入4673亿元，比上年增长12%。通过应用云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，大力拓展新兴业务，使固定增值及其他业务收入成为增长第一引擎。

　　移动通信业务占比小幅下降，数据及互联网业务仍是重要收入来源。2020年，移动通信业务实现收入8891亿元，比上年下降0.4%。其中，移动数据及互联网业务实现收入6204亿元，比上年增长1.7%。

　　从网络速率和普遍服务水平来看，2020年，我国4G用户总数达到12.89亿户，全年净增679万户，占移动电话用户数的80.8%。百兆宽带已近九成，加快向千兆宽带接入升级。电信普遍服务持续推进，农村宽带用户较快增长。截至2020年底，全国农村宽带用户总数达1.42亿户，全年净增712万户，比上年末增长5.3%。全国行政村通光纤和4G比例均超过98%，电信普遍服务试点地区平均下载速率超过70M，农村和城市实现“同网同速”。

　　从网络基础设施能力来看，5G网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。

　　“面对疫情冲击，我国通信业积极推进网络强国建设，实现全国所有地级城市的5G网络覆盖，新型信息基础设施能力不断提升，为加快数字经济发展、构建新发展格局提供有力支撑。”工信部有关负责人说。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月26日 10 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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