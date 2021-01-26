本报北京1月25日电 （记者葛孟超）记者25日从中国人民银行获悉：截至2020年12月底，征信系统共收录11亿自然人、6092.3万户企业及其他组织；其中，收录小微企业3656.1万户、个体工商户1167万户。2020年5月，二代征信系统正式上线运营，全面提升了数据采集能力、产品服务能力、系统运行性能和安全管理水平，目前已推出互联网查询、银行APP查询等多种查询方式。

据了解，2020年以来，人民银行征信中心积极落实征信查询费用减免政策，自2020年3月1日至12月31日，面向10类农村、民营和小微金融机构免收征信查询费及登记服务费。数据显示，2020年全年两项费用共减免9.8亿元。其中，征信系统减免共计9.5亿元，惠及金融机构3488家，有效降低了企业融资成本和金融机构信贷业务审核成本。

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 10 版）

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