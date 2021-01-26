本报合肥1月25日电 （记者徐靖）截至2020年底，中国（安徽）自由贸易试验区（简称安徽自贸试验区）已新设企业3857家，协议引资额近3000亿元。

2020年9月24日，安徽自贸试验区正式揭牌，涵盖合肥、芜湖、蚌埠3个片区。其中，合肥片区重点发展高端制造、人工智能、量子信息、跨境电商等产业，打造具有全球影响力的综合性国家科学中心和产业创新中心引领区。

截至2020年底，安徽自贸试验区已形成制度创新举措31项，签约入驻项目341个，协议引资额2922亿元。国务院集中复制推广的143项制度创新成果中，安徽有需求且符合复制推广条件的121项已全部完成复制推广工作。

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 10 版）

(责编：胡永秋、牛镛)