安徽自贸试验区去年新设企业3857家
2021年01月26日05:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报合肥1月25日电 （记者徐靖）截至2020年底，中国（安徽）自由贸易试验区（简称安徽自贸试验区）已新设企业3857家，协议引资额近3000亿元。
2020年9月24日，安徽自贸试验区正式揭牌，涵盖合肥、芜湖、蚌埠3个片区。其中，合肥片区重点发展高端制造、人工智能、量子信息、跨境电商等产业，打造具有全球影响力的综合性国家科学中心和产业创新中心引领区。
截至2020年底，安徽自贸试验区已形成制度创新举措31项，签约入驻项目341个，协议引资额2922亿元。国务院集中复制推广的143项制度创新成果中，安徽有需求且符合复制推广条件的121项已全部完成复制推广工作。
《 人民日报 》（ 2021年01月26日 10 版）
(责编：胡永秋、牛镛)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：2020年我国利用外资同比增长6.2% 规模创历史新高
- 人民网北京1月20日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布消息，2020年，我国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域，下同），规模再创历史新高。 商务部介绍，2020年，我国成功应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标。…
相关新闻
- 评论
- 关注