本报湖州1月25日电 （郑嵇平、徐周飞）连日来，多品种、多批次、小批量的童装产品，从位于浙江省湖州市吴兴区的湖州（织里）童装及日用消费品交易管理中心出口全球各地。当下，吴兴正联动推进“互联网+”“大数据+”在传统制造业领域的融合应用，同时，得益于国家市场采购贸易方式试点，这座“内陆港”的出口成交额仅用7天时间就突破亿元大关。

当前，吴兴加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级。在聚焦传统产业的同时，也大力培育智能装备、节能环保、电子信息等战略性新兴产业。

最近，刚入选浙江省“万亩千亿”新产业平台培育名单的吴兴智能物流装备产业平台正在加速发展。前不久，该平台传来喜讯：三一集团将投资约108亿元，在当地建设三一装载机生产基地，预计年产不低于3万台装载机、年产值超150亿元。目前，该平台的智能物流装备及关联企业已有369家，产业集聚度达79%。

“新一年，我们将进一步加快发展现代产业体系。”吴兴区相关负责人说。最新数据显示，2020年，吴兴战略性新兴产业增加值增幅列湖州各区县第一。

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 10 版）

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