本报记者 龚仕建 本报通讯员 李江峰

“‘六个一’审批给了我们最大实惠。”中防联博投资有限公司集团副总裁、陕西省延安市中心街地下城市综合体项目负责人耿振铭说。

从2019年3月15日项目启动到2019年5月30日拿到施工许可证，延安市中心街地下城市综合体项目只用了75天，而优质、高效、便捷的审批服务是该项目快速推进的原因。

“审批速度加快了，也让我们的主要施工期避开了旅游高峰期和降雨期，预计使整个项目提前半年投入使用，由此节省下了大量劳动力成本和时间成本。”耿振铭说。

延安市推行的工程建设项目“六个一”审批管理体系，即一张蓝图统筹项目、一个系统统一管理、一个窗口提升服务、一张表单整合材料、一个部门集中审批、一套标准规范运行，形成了集中审批管理工程建设项目的模式，让项目建设单位实现了“进一扇门、办所有事”，容缺审批“轻装上阵”。

“在改革前，一个工程项目走完审批的‘长途旅行’需要20多个部门审批、盖各类公章50多个。改革后，由延安市县行政审批服务局集中统一审批，实施‘一枚印章管审批’，改变原行业部门各自审批、相互掣肘、流程繁杂的审批体制，进一步压缩项目建设周期。”延安市行政审批服务局副局长王志海说，“六个一”审批管理体系和创新举措，打破了原来条块分割、互为前置的诸多壁垒，破解了建设项目审批时间长、部门多、环节多、材料多“一长三多”等问题，提升了审批效率，降低了企业成本，激发了市场活力。

在“六个一”审批管理体系中，延安市紧盯工程建设项目审批中的堵点、难点，创新推出“拿地开工”“多评合一”“两证同发”等多项改革新举措，政府投资的项目全流程审批时间由改革前的平均358个工作日压缩到现在平均办理时限80个工作日；企业投资的项目全流程审批时间由改革前的平均289个工作日压缩到现在平均办理时限50个工作日。

在营商环境的有力促进下，2020年前三季度，延安市民间投资增长26.3%，为经济高质量发展注入了动力和活力。2020年9月，延安市工程建设项目审批创新做法入编国务院《深化“放管服”改革优化营商环境典型经验100例》。

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 10 版）

(责编：胡永秋、牛镛)