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农业农村部要求

统筹利用撂荒地促进农业生产发展

2021年01月26日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月25日电  （记者郁静娴）为有效遏制耕地撂荒，充分挖掘保供潜力，近日，农业农村部印发《关于统筹利用撂荒地促进农业生产发展的指导意见》，要求各级农业农村部门充分认识遏制耕地撂荒的重要性和紧迫性，落实粮食安全党政同责要求，完善粮食安全省长责任制，推动将统筹利用撂荒地情况纳入考核指标，层层压实责任。加强耕地撂荒情况跟踪监测和督促检查，强化考核结果应用，对耕地撂荒问题仍然突出的地区进行通报约谈，与相关项目资金和支持政策相挂钩。

　　农业农村部要求，坚持分类指导，有序推进撂荒地利用。建立信息台账，制定统筹利用撂荒地具体方案，将平原地区撂荒地优先用于粮食生产，对丘陵地区撂荒地，宜粮则粮、宜特则特。

　　强化政策扶持，引导农民复耕撂荒地。发挥政策导向作用，释放价格信号，健全补贴机制，完善保险政策，加大创业支持，提高种植比较效益。

　　加快设施建设，改善撂荒地耕种条件。将具备条件的撂荒地纳入高标准农田建设范围，尽快修复因灾损毁的撂荒地，对撂荒地开展地力培肥，加快适合丘陵山区农机装备研发制造。规范土地流转，促进撂荒地规模经营。健全农村土地经营权流转市场和产权交易市场，引导长期外出务工、家中无劳动力的农户流转土地经营权，指导流转双方将防止耕地撂荒要求纳入流转合同内容。

　　加强指导服务，提升农业社会化服务水平。培育社会化服务组织，为外出务工和无力耕种的农户提供全程托管服务。开展有针对性的技术指导服务，使农业生产技能弱的农户尽快熟悉技术，提高生产能力。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月26日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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