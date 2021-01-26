本报记者 汪文正

1月15日，纳税人在国家税务总局福州市台江区税务局办税服务厅的纳税信用修复咨询窗口咨询涉税业务。

新华社记者 宋为伟摄

浙江省温岭市高质量建设特色产业小微园，不断优化小微园区服务等功能，成为创业创新的“摇篮”。图为园区内工人正在测试即将进入包装的水泵。

刘振清摄（人民视觉）

客源减少、成本上升、资金周转难……2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，许多小微企业和个体工商户迎受考验。

小型微利企业和个体工商户是中国经济庞大躯体内的“毛细血管”，发挥着吸纳就业、增加经济活力、满足居民消费需求的重要作用。助企纾困，2020年税务部门打出了一套减税降费“组合拳”。一年间，减税降费政策让企业少交多少税？企业省下来的资金花在哪些“刀刃”上了？“非接触式”办税怎样让纳税人少跑腿甚至不跑腿？咱们一起听听小微企业怎么说。

九成多小规模纳税人免征增值税

“小规模纳税人减免增值税政策的执行期限延长，真是太好了！”江西德兴市小陈汽修部负责人熊美桂，是在办税服务厅里申请代开发票业务时得知了这个消息。她算了一笔账：那一次申请代开发票金额19万余元，税务部门按1%征收率，仅需缴纳增值税1932元，比预期缴税额少了3000余元。

90%以上的小规模纳税人免征增值税、缴纳增值税的小规模纳税人征收率从3%降为1%且湖北省纳税人免征——过去一年里，像小陈汽修部这样享受到减税降费红利的小微企业还有千千万万。

小微企业延缓缴纳所得税、小规模纳税人减免增值税政策的执行期限均延长到2020年底，减税降费“组合拳”为资金流紧张的小微企业注入“强心针”。

每到夏季集中收购玉米等原材料的时节，河南朗陵罐酒有限公司都要花费10多万元，让企业面临较大资金压力。公司负责人宋根明盘点起他们去年享受的各项税费减免：“按照政策规定，我们可以减按1%的征收率缴纳增值税，此外还享受到社保费和城镇土地使用税减免。”宋根明介绍，仅去年上半年，公司就得到各项税费减免40多万元，助力销售额同比增长30%。

多地税务部门还为减免商户租金的商务楼宇、商场、市场和产业园区等出租方提供税费优惠，间接为小微企业、个体工商户减负。“公司为175户租户减免店铺租金400多万元，从而享受到房产税、城镇土地使用税减免80多万元。我们给商户免了租，税务部门给我们减了负！”福建三明万达广场投资有限公司负责人王亮说。

回顾2020年，中国陆续推出7批28项精准有力的税费优惠政策，全年实现新增减税降费超2.5万亿元。

“近年来，减税降费一直是财税领域的‘主旋律’。”中国税务学会副会长、中国人民大学财政金融学院教授朱青指出，2020年中国减税降费规模创下新高，手段上多措并举，一系列有针对性的减税降费措施产生了及时、有力的政策效果。2020年中国GDP增速逐季回升的背后，减税降费政策功不可没。

“春江水暖企先知”，中小企业对减税红利有切身体会。中国中小企业协会日前公布的数据显示，过去一年里，随着一系列减税降费政策落地显效，中小企业发展信心不断巩固，2020年第四季度中小企业发展指数为87.0，企业效益指数为61.9，均实现连续三个季度回升。

减税单加长，扛住冲击有底气

小微企业是创造就业岗位、活跃国民经济的重要力量。“十三五”期间，新办涉税市场主体就有90%以上是小微企业，数量近5200万户。减税降费实打实的政策红利，让企业有了更多资金投入到生产经营、技术研发、扩大投资和改善职工福利中。

“减税降费让我们有了更充裕的资金进行科技创新，今年我们又新立项了6个研发项目。”江苏邳州大元电机有限公司负责人王支业介绍，仅去年上半年，社保费减免就为公司直接带来近50万元的现金流。公司抓住减税降费契机，新上线价值700余万元的铸造生产线，赢得了有关铸铁接线盒、铸造机壳等大批量订单，实现销售收入2000多万元。

不断加长的减税单，让小微企业面对疫情冲击时扛得住：

2020年，税务部门实施小微企业和个体工商户延缓缴纳2020年所得税、阶段性减免小规模纳税人增值税等定向帮扶措施，加上此前就已实施的增值税小规模纳税人起征点提升至月销售额10万元、小微企业减半征收所得税的年应纳税所得额上限提高到100万元等优惠政策，真金白银落袋让企业轻装上阵，增添了创新创业的底气和信心。

除了实施小微企业普惠性税收减免，税收政策还通过免税、减计收入、准备金税前扣除、简易计税等多种方式，以小微企业为重点对象，鼓励金融机构和保险、担保、小额贷款公司加大对扶贫开发的金融支持力度。

深化“放管服”改革，税务部门助力金融体系更大力度支持小微企业，解决小微企业“融资难、融资贵”问题。据统计，仅2020年上半年，全国小微企业就通过“税银互动”获得贷款153万笔，金额近5000亿元，同比增长65%。“是‘税银互动’帮我们渡过难关，保住了店里十几名员工的就业岗位。”山东省江君府菜馆的大堂主管卢玉鑫说。

办税服务也越来越便捷了。

2020年，各级税务部门继续全面优化技术和服务，大力实施“非接触式”办税，用“跑网路”代替“跑马路”，依托电子税务局、手机APP、微信公众号、邮寄、传真、电子邮件等，拓宽“非接触式”办税缴费渠道，为小微企业极大简化了办税程序、减轻了申报负担。

“以前办理小规模纳税人申报，要仔细核对销售收入和税额，然后再填写一张张的申报表。现在只需登录电子税务局直接申报就可以了，增值税减免税额都看得到，一分钟就把申报办好。”四川美高生物科技有限公司财务负责人余静说。

今年继续拓展减税降费成效

近几年，“减税降费”已成为中国财税政策乃至宏观经济政策中的高频词、关键词。

国家税务总局和各省、市、县税务局均成立减税降费办公室，对各项减税降费任务逐一分解细化，及时出台一系列简明易行好操作的征管办法，建立统计核算分析体系。“减税降费是一项应对经济下行压力的重大财税政策抉择，是一项推动高质量发展的重大经济战略决策，是一项事关国家治理全局的重大政治决断。”国家税务总局局长王军说。

北京国家会计学院教授李旭红指出，减税降费政策降低了企业成本，增加了企业现金流，提高了企业创新收益，加快了企业动能转换，提升了创新型企业的发展速度。“减税降费对科技创新会发挥乘数效应，激发科技创新活力。”李旭红说。

2021年，减税降费成效将如何进一步巩固、拓展？

不久前召开的全国税务工作会议明确，今年，全国税务系统将进一步巩固拓展减税降费成效，促进完善现代税收制度，助力高质量发展。继续抓实抓细延续实施和新出台的税费优惠政策落实，持续优化推动政策红利直达市场主体的机制和做法。

李旭红说，在当前加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，税收对于激发市场活力发挥着积极作用。一方面，各项优惠政策切实减轻了个体工商户等市场主体负担；另一方面，税收大数据等手段能及时跟踪其经营生产状况，及时化解现实困难，帮助各类主体了解政策、享受优惠，从而进一步畅通良性循环。“展望‘十四五’，财税政策与金融政策是宏观经济政策两个最为重要的调控手段。建立现代财税金融体制，将财税与金融体制有效融合，产生协同效应，有助于更好地实现政策预期目标。”李旭红说。

(责编：胡永秋、牛镛)