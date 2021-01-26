新华社日内瓦1月24日电 （记者凌馨）联合国贸易和发展会议24日发布的报告显示，2020年，全球外国直接投资（FDI）总额大幅下滑，但中国FDI逆势增长，成为全球最大外资流入国。

贸发会议最新一期《全球投资趋势监测报告》显示，受新冠疫情影响，2020年全球FDI总额约为8590亿美元，与2019年相比缩水42%。中国FDI逆势增长4%，达1630亿美元，中国超过美国成为全球最大外资流入国。

贸发会议投资和企业司司长詹晓宁表示，2020年，中国吸收外资的全球占比大幅提升，高达19%。他强调，中国对外资持续保持吸引力，主要由于中国率先恢复经济增长和政府采取了有效的投资便利化措施。

报告显示，发达经济体FDI受疫情冲击最为严重。2020年，发达经济体吸收FDI约2290亿美元，较前一年骤降69%，是近25年来的最低水平。其中，美国FDI约为1340亿美元，较前一年缩水近一半。同期，发展中经济体FDI约为6160亿美元，下滑12%，约占全球FDI总量72%。

贸发会议预测，2021年全球FDI增长仍将疲弱，2022年有望开始复苏。疫情走向和疫苗推广程度、主要新兴市场宏观经济形势以及全球投资环境等会持续影响未来全球FDI表现。

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 02 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)