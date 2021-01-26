本报北京1月25日电 （记者李晓晴）记者从全国水利工作会议获悉：“十三五”期间，我国累计落实水利建设投资3.58万亿元，比“十二五”期间增长57%，大江大河治理和西江大藤峡、淮河出山店等一批控制性枢纽建设步伐加快，三峡工程持续发挥巨大综合效益，南水北调东、中线一期工程累计调水367.42亿立方米，重点流域区域水安全保障能力明显增强。

据介绍，2020年，我国各级水利部门治理中小河流1.7万余公里，实施病险水库除险加固3200多座；大中型灌区节水改造进展顺利，新增或恢复、改善灌溉面积3000多万亩，新增年节水能力18亿立方米。同时，水利部门共完成水土流失治理6万平方公里，并首次实现人为水土流失遥感监管全覆盖；推进华北地区地下水超采综合治理，补水河道有水河长1958公里，形成水面面积554平方公里，京津冀浅层地下水水位有所回升；大力推进国家节水行动，国家用水定额体系基本建成，节水评价制度深入实施。

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 14 版）

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