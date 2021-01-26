2020年海关查证160余万吨“洋垃圾”
2021年01月26日07:24 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月25日电 （记者杜海涛）记者从海关总署获悉：2020年全国海关立案侦办走私废物犯罪案件217起；查证废矿渣等涉案废物163.1万吨。
2020年，海关总署向生态环境部通报立案侦办的涉嫌走私废物企业89家，有效实现联合惩戒执法效果。全国海关缉私部门共立案侦办走私犯罪案件4061起。
《 人民日报 》（ 2021年01月26日 14 版）
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
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