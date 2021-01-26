本报北京1月25日电 （记者杜海涛）记者从海关总署获悉：2020年全国海关立案侦办走私废物犯罪案件217起；查证废矿渣等涉案废物163.1万吨。

2020年，海关总署向生态环境部通报立案侦办的涉嫌走私废物企业89家，有效实现联合惩戒执法效果。全国海关缉私部门共立案侦办走私犯罪案件4061起。

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 14 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)