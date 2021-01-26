本报北京1月25日电 （记者刘毅）中国气象局近日在北京召开“温室气体及碳中和监测评估中心启动暨碳中和科学问题研讨会”，启动运行温室气体及碳中和监测评估中心。

中国工程院院士、中国气象科学研究院研究员张小曳等专家介绍，在中国气象科学研究院组建的这一中心，将基于气象部门的温室气体监测网，结合地球系统模式和中国气象局在数值同化和再分析方面的优势，开展有关碳中和有效性及潜力的评估工作，为我国应对气候变化提供重要的科技支撑。

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 14 版）

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