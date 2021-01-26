据新华社大马士革1月24日电 （记者郑一晗）叙利亚中央银行24日宣布，为适应国内经济形势变化，自当天起发行面值5000叙利亚镑新纸币。

叙利亚此前的最大面值纸币是2017年开始流通的2000叙镑纸币。

叙央行发表声明说，近年来叙利亚受战争和经济制裁影响物价上涨，纸币交易量增长且损耗增加，发行更大面值的纸币旨在满足纸币实际流通需求、应对通货膨胀。同时，叙央行正与相关部门协调，通过提供必要的电子支付方式来解决纸币流通问题。

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 17 版）

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