本报记者 邱海峰

国家外汇管理局日前发布的数据显示，2020年，银行结汇20493亿美元，售汇18905亿美元，结售汇顺差1587亿美元。“去年，中国跨境资金流动和外汇市场运行经受住了严峻考验，表现出‘韧性增强、更趋成熟’的总体特征。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，全年来看，外汇市场平稳运行，国际收支保持基本平衡。

王春英介绍，去年前三季度，中国经常账户顺差与国内生产总值之比为1.6%，和近几年平均水平相当，保持在合理的均衡区间。非储备性质的金融账户资金有进有出，总体保持了逆差，起到了平衡经常账户顺差的作用。在国际收支总体平衡的情况下，中国的外汇储备在去年末保持了3.2万亿美元的规模，各月之间的波动主要是受汇率折算和资产价格变化等非交易估值因素的影响。

“我国国际收支已经逐步走向了自主平衡，既不会只有顺差项目，也不会只有逆差项目，总体呈现了有进有出均衡发展的格局。”王春英说，此外，2020年，人民币汇率双向波动，总体保持基本稳定。

根据外汇局数据，2020年全年，人民币对美元的汇率中间价平均值为6.8974，与2019年平均值（6.8985）基本持平。从汇率弹性看，2020年人民币对美元的一年期历史波动率是4.2%，同期欧元和日元的历史波动率是8%，英镑则为11%，和其他的主要货币相比，人民币保持了基本稳定。

王春英表示，2020年下半年人民币汇率的阶段性升值，对国际收支的影响在正常范围内，没有改变我国经常账户保持合理顺差的格局，也没有改变我国跨境资本流动有进有出、总体均衡的局面。“当前人民币汇率处于合理均衡区间，既不会只升不贬，也不会只贬不升，这也是主要货币的共同特征。”

“可以看到，我国外汇市场的成熟度明显提升，市场预期更加理性，外汇交易既没有单边买入，也没有单边卖出。银行和企业等市场主体买卖外汇主要是根据实际需要，而且外汇市场也有效满足了市场需求。”王春英说，总的来看，一个更有韧性、更加成熟的外汇市场已经渐渐形成，未来外汇市场将进一步巩固和呈现总体平衡、双向波动的特征。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)