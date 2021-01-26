中广核去年实现上网电量2721.9亿千瓦时
2021年01月26日07:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京1月25日电 （记者王俊岭）记者日前从中国广核集团（简称“中广核”）了解到，2020年，中广核实现上网电量2721.9亿千瓦时，较2019年增长超过100亿千瓦时。全年清洁能源上网电量对应减排二氧化碳约2.2亿吨，环保效益相当于种植了超过61万公顷的森林，为全球节能减排和应对气候变化做出了巨大贡献。
在核电站安全运行方面，2020年，中广核24台核电机组保持安全稳定运行。世界核运营者协会WANO指标中，72.6%的指标达到世界先进水平，平均能力因子连续3年保持92%以上，其中宁德核电2号机组全部WANO指标达到卓越值。在2020年核电运营SHE（安全、健康、环境）标准化及国际标杆评审中，中广核大亚湾核电公司、宁德核电公司评级均达9级，是国内率先取得SHE 9级的企业，标志着大亚湾核电和宁德核电在安全、健康、环境管理方面实现了世界一流水平。
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
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