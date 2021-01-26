本报北京电 （记者丁怡婷）“煤炭市场供需最紧张的时候可能快要过去了。目前来看，各地存煤量有所回升，电厂满负荷情况有所缓解，煤炭价格出现了回落态势。”在中国煤炭运销协会和中国煤炭市场网主办的1月份煤炭市场运行发布会上，中国煤炭工业协会新闻发言人张宏介绍。

去年四季度特别是今年1月以来，受工业生产稳定恢复、水电出力明显下降、极寒天气时间长且覆盖广、部分煤矿出现安全事故等多重因素影响，部分地区煤炭供需偏紧、库存继续下降、价格出现较大波动。

为做好煤炭保供稳价工作，煤炭主产省区和重点煤炭企业在确保安全前提下，加快释放煤炭先进产能。中国煤炭工业协会提供的数据显示，1月上旬，协会重点监测煤炭企业煤炭产量4942万吨，比12月上旬增长2.3%，同比增长12.5%；1月1日—18日，重点监测煤炭企业煤炭日均销量721万吨，比12月日均增加17万吨，增幅为2.4%，18日当天销量达到831万吨，为历史最高水平。

接下来煤炭市场走势将如何？中国煤炭运销协会副理事长石瑛分析，预计一季度在经济持续恢复、气温逐步回升、春节假期等多种因素共同影响下，国内煤炭需求有望先增后降，煤炭供应将总体稳定，煤炭价格将高位回调。后期随着气温的逐渐回升，煤炭市场供需偏紧局面将逐步缓解。

多家煤炭企业表示，已经做好了在确保安全前提下，春节期间正常生产的准备。“集团已经成立领导小组协调解决重点区域保供问题，逐厂盯控，确保供煤安全。针对河北疫情影响汽运的情况，我们还启动了保供应急机制，组织增加铁路直达供应。”国家能源集团煤炭经营分公司有关负责人介绍。中煤集团表示，1、2月份煤炭计划日产量将维持去年四季度水平，同比增幅达30%；同时正全力落实煤炭应急资源生产、煤源组织与质量控制等工作。

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