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股指屡创新高 股民为何赚了指数不赚钱？

孙杰
2021年01月26日07:32 | 来源：北京日报
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　　本报记者 孙杰

　　近一个月来，沪指从3300点攀升到3600点，涨幅近9%；创业板指从2800点涨至3400点，涨幅约21%。A股各大指数持续创新高，但市场并没有出现“鸡犬升天”的普涨行情，反而出现很多交易日里近3000只个股下跌的行情。

　　这一熟悉的行情昨天再度上演，沪指深指翻红，两市却有超过四分之三的个股飘绿，赚了指数不赚钱的股民们很是懊恼。

　　“机构抱团”市场冰火两重天

　　截至昨天收盘，沪指涨0.48%，报收3624.24点 ；深 指 涨 0.52%，报 收15710.19点；创业板指收跌0.09%，报3355.24点。创业板指盘中一度突破3400点，涨幅超过2%，不过午后跳水翻绿，以微跌收盘。数据显示，沪深两市成交额再次突破1万亿元，已连续第三个交易日成交额超万亿元。

　　从个股看，A股个股多数处于下跌状态，市场赚钱效应较差。数据显示，两市3038只个股下跌，仅有914只上涨，占比仅为23%。

　　近期以来，不少股民都有一种感觉：各大指数涨不停，创下近年来新高，沪深两市成交额也连续保持在万亿元以上，可以说市场已经弥漫着一股“牛市”的味道，但与此同时，不少股民手里的中小市值股票价格原地踏步，甚至还在下跌。

　　对这种“冰火两重天”的市场行情，财经评论员郭施亮认为，“机构抱团”导致市场处于头部地位的少数公司吸金效应越来越明显，而更多中小市值股票很难走出徘徊不前的行情。

　　今年以来，A股“机构抱团”的现象愈演愈烈，也是市场热议的话题。近日公募基金披露的2020年四季度报告显示，不少公募基金重仓白酒股，尤其贵州茅台竟有多达1600支公募基金持仓。

　　资金加速向大市值股票靠拢

　　指数上涨，主要靠少数大市值龙头股带动。从更长时间看，近两年来A股一直是结构性行情。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新分析，这跟过去常见的股指上涨、股票普涨的情形不太一样。在结构性行情里，机构是主导力量，行情可能是板块或行业的轮动，如果散户投资者跟不上节奏，就很难赚到钱。

　　业内人士认为，市场行情剧烈分化深层次的原因在于，在全球流动性充裕背景下，“聪明”资金加速购入优质资产避险或增值。相比中小企业，大市值头部企业的抗跌能力、抗风险能力更强，资金更愿意加快往优质资产靠拢。

　　今年美国总统拜登上台就宣布推出1.9万亿美元的刺激计划，2021年大概率是全球货币宽松的一年。注册国际投资分析师李鹏认为，全球资金涌入股市，但买入股票也是有一定选择性的，要么是业绩有确定性，要么是增长有确定性。“其他大多数没有确定性的公司，在这样极端不确定的经济环境下，则会被资金抛弃。”他表示，A股又恰逢注册制这一制度性的变革，上市公司“炒壳养壳”的模式失去土壤环境，业绩差的公司大量失去流动性是大势所趋。

　　“大资金要从容进出，就要求个股要具有足够的市值容量，一些大市值股、大蓝筹股将成为机构青睐的对象。”董登新表示，从大资金、大机构的投资风格看，一般小市值个股很难再受青睐。尤其在沪港通、深港通的示范作用下，A股市场估值的标准和方法确实越来越“港股化”。“过去那种个股随大盘指数普涨普跌的时代可能结束了，将来个股股价分化还会加剧。”董登新说。

　　市场分化助推A股去散户化

　　指数在涨，个股却在跌，很多股民把这一现象戏称为“牛头熊”。北京看懂经济研究院研究员郭宇轩认为，这其实是一个好现象，证明我国资本市场正逐渐变得愈发完善。

　　“好的蓝筹股脱颖而出，低质量的股票持续走下坡路，优胜劣汰，让市场自行用脚投票，才能给股市一个健康发展的空间。”他认为，这样的发展趋势有助于让资本去扶持优质企业发展，实现股民与企业的长期共赢。过去，那些靠投机“妖股”“仙股”而暴富的故事，未来只会越来越少。

　　李鹏建议，对中小股民而言，一定要摒弃牛市来了就“鸡犬升天”的传统思维，不要觉得买到低价股，早晚能来一轮牛市解套，未来随着退市制度的逐步严格，很多公司等不到业绩反转，只能退市。

　　对A股市场里为数众多的中小散户股民来说，未来要逐渐适应这一市场环境。董登新也认为，散户投资将会越来越困难，要想获得市场平均收益，最好的办法就是选择权益类基金投资或者基金定投，这应该是未来的大趋势。而随着机构主导作用的强化，散户未来将逐步退出市场，这对A股去散户化将起到助推作用。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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