李宁

原标题：欧元区经济：阴霾无碍拥抱阳光

□ 本报记者 李宁

1月21日，欧洲中央银行召开货币政策会议，决定继续实施资产购买计划、定向长期再融资操作等一揽子宽松货币政策，以应对新冠肺炎疫情对欧元区经济造成的持续负面影响。

2020年，受疫情反复影响，欧洲经济遭受重创。展望新的一年，欧洲经济又将如何发展？

疫情构成挑战

欧洲央行行长拉加德表示，欧元区开始新冠疫苗接种是应对当前健康危机的一个重要里程碑，但疫情仍对公共卫生和欧元区乃至世界经济构成严重威胁。拉加德还说，欧元区新冠病例数再度激增和许多国家采取或延长限制措施，导致经济活动中断，特别是服务业活动受到抑制。

此前，欧洲央行将2021年欧元区经济增长预期大幅下调至3.9%。欧洲央行理事会在一份声明中说，疫情防控措施再次升级将导致欧元区第四季度经济下滑，而疫苗接种尚需时间，未来仍不排除疫情对公共卫生和经济前景构成挑战。

欧盟委员会去年11月预计，欧洲经济要到2022年才能恢复到疫情发生前的水平。多项统计表明，由于疫情持续蔓延，欧洲一些国家出现银行不良贷款激增、企业破产率攀升、就业压力加剧等问题。

近来，欧洲多个国家宣布将进一步收紧疫情防控措施，并推进新冠疫苗接种，以应对依然严峻的疫情。欧盟委员会日前发布一份建议文件，呼吁欧盟成员国加快新冠疫苗接种速度，力争在今年夏季完成70%成年人的接种工作。在推动加快新冠疫苗接种进程的同时，欧盟委员会认为，各成员国应继续落实防疫管控措施，包括减少非必要旅行、保持社交距离、加强病例追踪等。

中国农业大学经济管理学院教授李春顶在接受国际商报记者采访时表示，欧洲是受疫情影响较为明显和突出的地区，疫情对经济的冲击也是显著的。一方面，疫情直接冲击了生产和流通，造成供给的不足和上下游产业链的中断，给就业和收入带来负面影响；另一方面，疫情和防疫措施带来的贸易与投资成本上升，保护主义带来的供给和需求的调整，以及价值链的重塑，对经济造成冲击。

风险依然存在

回顾2020年，为应对疫情的严重冲击，欧洲国家普遍采取稳经济的举措，欧盟还推出史上规模最大的经济刺激方案，总规模逾1.8万亿欧元，包括1.074万亿欧元2021年至2027年长期预算和7500亿欧元恢复基金。这些措施落实的成效有待进一步观察。此外，英国脱欧给欧洲经济发展带来的不确定性也得到初步缓解。去年12月24日，欧盟与英国就包括贸易在内的一系列合作关系达成协议，避免了因英国“无协议脱欧”而导致“双输”。

展望新的一年，李春顶表示，2021年欧洲经济会进入加快复苏的新阶段。首先，预计疫情将会逐步得到控制，加上防疫措施不断完善，对经济的负面影响将逐步下降；其次，欧盟的内部大市场有助于疫后的经济恢复，在新一轮的疫后复苏中易发挥规模经济的效应；再次，欧盟的经济刺激政策将拉动经济恢复和增长，包括积极的财政和量化宽松的货币政策，政策的红利将不断显现和发挥作用；最后，欧盟加强了与其他国家和地区，特别是与日本和中国等主要发达和发展中经济体的经贸合作，包括与日本的自贸区建设、与中国如期完成投资协定谈判等，这些都将有助于欧洲经济的复苏。

李春顶还表示，除疫情之外，欧洲经济的增长尚存在其他的潜在风险，主要包括英国脱欧之后可能带来的欧盟内部分化风险，以及欧洲经济动力不足和缺乏新的增长点。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)