刘 昕

□ 本报记者 刘 昕

在去年9月于武汉、深圳、广州、天津、厦门、哈尔滨等地同时开展的打击跨境电商渠道走私联合专项行动中，海关缉私局查出某跨境电商平台公司自2019年5月至案发将应以一般贸易方式进口的化妆品、奶粉、红酒等货物伪报成跨境电商方式走私进口，并大幅低报货物价格的系列案件，打掉走私团伙15个，涉案案值达16.8亿元。

近年来，与跨境电商等外贸新业态蓬勃发展相对应的，是相关走私活动的逐渐抬头。

“2020年立案侦办跨境电商渠道走私犯罪案件79起，案值104.9亿元。”日前，海关总署缉私局局长孙志杰在例行记者通报会上表示，打击整治跨境电商等新兴业态走私活动是海关去年打击走私工作的一大重点，海关积极推进跨境电商专项情报中心建设，以智能研判打击走私活动。

除此之外，围绕洋垃圾、“水客”、农产品、成品油等重点涉税商品等危害国家经济、生态安全各类走私违法活动，海关总署始终保持打击走私高压态势。据孙志杰介绍，2020年全年共立案侦办走私犯罪案件4061起，其中立案侦办涉税走私犯罪案件2322起，案值达927.3亿元。

自2021年1月1日起，中国禁止以任何方式进口固体废物。事实上，自2017年国务院印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》以来，中国固体废物的进口量已逐年大幅减少。

2020年海关总署开展“蓝天2020”两轮专项集中打击行动，立案侦办走私废物犯罪案件217起，同前一年相比（下同）下降41.7%；查证涉案废矿渣等涉案废物163.1万吨，上升114.2%，禁止洋垃圾入境工作取得明显成效。

尽管如此，由于国外固体废物转移的压力，以瞒报等方式向国内输入的趋势依旧存在。去年5月28日，天津海关缉私局就在“蓝天2020”专项行动第一轮集中打击中查获国家禁止进口的固体废物49.8万吨。

“2021年，我们将继续保持对‘洋垃圾’走私的严打高压态势，切实维护国家生态环境安全。”孙志杰表示，对此，海关总署将从监管、稽查、缉私等全链条打击，加强境外源头处理，从仓单、来源地进行分析，把防线外推。

此外，2020年海关缉私、商检、监管、卫生等主管部门联动，狠抓防疫物资查堵管控，严厉打击非法出口防疫物资行为，全年行政立案2489起，案值16.8亿元，移交地方公安机关刑事立案43起，坚决维护中国负责任大国和中国制造良好形象。

“国门利剑2021”联合专项行动已展开，孙志杰表示，海关部门将持续遏制走私势头。严厉打击洋垃圾走私，加大对货运渠道伪瞒报、夹藏走私打击力度，切实维护国家生态环境安全，并对成品油等重点涉税商品走私，以及冻品、食糖等农产品，“水客”走私专项打击保持高压态势，全面保障国家经济安全发展。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)