1月25日，沪深两市成交额再度突破1万亿元，最近16个交易日中有14天成交额突破万亿规模。从目前沪深两市已发布的业绩快报来看，超七成实现净利营收同比双增长。在营收超千亿元和归母净利润超百亿元的队列中，银行居多。

同花顺数据显示，截至1月25日记者发稿，沪深两市共有65家上市公司发布了2020年度业绩快报。其中，有50家实现了归母净利润及营业收入双增长，占比为76%。梦网集团、三利谱和康华生物等三家公司的净利润同比增幅位居前列，分别为143.36%、129.93%和118.57%。

从具体数额来看，银行业绩最为抢眼。从净利润看，归母净利润超1亿元的公司达58家。其中，净利润最高的是招商银行，预计2020年实现净利润973.42亿元，还有兴业银行、保利地产、中信证券、绿地控股等八家公司2020年实现归母净利润超100亿元。

川财证券研究所所长、首席经济学家陈雳表示，银行利润稳定的主要原因在于资产规模基数的足够大，以及原始资金获取的利率足够低。首先，受疫情影响，金融系统对实体经济支持力度加大，作为支援实体企业发展的重要部门，银行业加快了信贷投放，贷款增多，银行利润也相应增加。其次，央行去年三次降准，降低了银行的负债成本。同时，银行利润的增长与经济的活跃程度、恢复程度高度相关。从近期公布的业绩预告来看，2020年四季度银行利润明显回暖。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)