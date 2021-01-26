2020年广东出口创新高 东盟成第一大贸易伙伴
2021年01月26日07:38 | 来源：经济参考报
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海关总署广东分署20日公布，2020年，广东进出口总体保持平稳，进出口规模占全国22%，继续居全国第一。其中，广东2020年出口值增长0.2%，连续4年保持增长，出口规模再创历史新高。
据海关统计，2020年，广东进出口总值7.08万亿元，同比下降0.9%，其中，出口值4.35万亿元，增长0.2%；进口值2.73万亿元，下降2.6%。现贸易顺差达1.62万亿元，扩大5.3%。
2020年，广东贸易方式结构持续优化，一般贸易占比持续提升。广东一般贸易进出口值3.63万亿元，增长3.5%，占广东进出口总值的51.2%，占比较上年提升2.2个百分点。保税物流进出口值增长6.4%，市场采购出口值增长23%。
广东的民营企业对外贸带动作用突出，内生动力增强。2020年，广东民营企业进出口值3.9万亿元，增长5.5%，占广东外贸比重提升3.3个百分点至55.1%，拉动广东外贸增长2.8个百分点。
东盟成为广东第一大贸易伙伴，美国重回第三大贸易伙伴。2020年，广东对东盟进出口值1.09万亿元，增长6.5%，东盟成为广东第一大贸易伙伴；广东对美国、欧盟和中国台湾的进出口值分别增长4%、1%和7.9%。此外，广东对“一带一路”沿线国家和地区进出口值1.76万亿元，增长2.3%。
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
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