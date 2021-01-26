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报告：2020年高校毕业生就业景气指数逐月攀升

2021年01月26日07:40 | 来源：经济参考报
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　　近日，中国人民大学中国就业研究所与智联招聘联合发布的《2020年第四季度应届生就业市场景气报告》显示，2020年第四季度高校毕业生CIER指数（中国就业市场景气指数）同比和环比均出现上升。月度数据显示，随着国内疫情防控的持续向好、国家政策的大力扶持，4月至11月高校毕业生就业景气指数逐月攀升，11月份达2.40，但由于12月份部分省市出现零散疫情，导致部分企业需求明显下降。

　　分行业和职业来看，2020年第四季度中介服务业景气最高，交通运输、旅游度假业景气度有所回升；中介、培训类职业就业宽松，志愿者/社会工作类职业景气下降。2020全年新兴服务行业保持领先，新基建行业成为就业增长点；中介、销售类就业景气较好，IT管理类职业就业竞争激烈。

　　分区域和城市来看，四季度东部、中部、西部、东北地区就业景气指数依次下降；京津冀就业景气较低，长三角和珠三角就业景气较好；一线城市求职竞争激烈，二、三线城市就业景气较好。2020全年东部、中部就业景气同比下降明显，西部、东北变化较小；京津冀招聘需求略上升，长三角、珠三角就业景气下降明显；新一线、二线、三线城市就业景气同比下降，东北地区城市人才外流。

　　分企业规模和性质来看，四季度大型企业就业景气较好，中小微型企业就业景气较差；民营企业就业景气较好，国有、外资企业就业竞争激烈。2020全年大型企业招聘需求和求职供给均上升，微企供需两端均下降；民企招聘需求略上升，国企、上市公司、民企供给增加明显。

　　2020年年初在疫情冲击下，短期内高校毕业生就业供需两端均受到一定影响。但在疫情防控和国家政策作用下，高校毕业生就业景气指数逐月攀升。同时，就业总量压力仍然较大，结构性矛盾依然突出。

　　报告建议，在未来一段时间内，政府可以从强化大学生就业市场的信息传播和流动，提高求职者与用人单位双方的匹配效率等方面发力；高校应进一步明确办学目标，关注新经济、新业态和新就业，建立全方位产学研相结合的实习基地；毕业生应及时掌握就业市场信息，除了要提升自身技能和综合素质之外，还要结合自身实际情况对就业进行理性选择。（李平）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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