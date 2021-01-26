谢忠翔

谢忠翔/制表 彭春霞/本版制图

证券时报记者 谢忠翔

首批披露业绩快报的上市银行“成绩”超预期。截至证券时报记者发稿时，已有12家A股上市银行披露业绩快报。经历去年前三季度净利润普遍下滑态势之后，这些银行全年业绩普遍触底反弹，均实现净利正增长。

资产质量方面，除上海银行、常熟银行以外，其余10家银行不良贷款率均有所下降。机构研究人士认为，从A股上市银行首批业绩快报可以看出，国内经济稳步复苏，银行业绩明显好于此前悲观预期，资产质量迎来拐点。

全年净利润回归正增长

面对2020年疫情冲击和国内外经济的严峻形势，银行业盈利能力承受较大压力。

不过，当前已披露的银行业绩，一举扭转去年上半年、第三季度净利润普遍下滑，以及资产质量下降的表现，12家银行净利润均实现同比正增长。

上述12家银行中，有4家股份行、3家城商行和5家农商行。从净利润增长指标来看，目前表现最好的前3家银行分别是长沙银行、无锡银行、张家港行。

长沙银行全年归母净利润同比增长5.08%，实现净利润53.38亿元。无锡银行、张家港行全年净利润分别同比增长4.96%和4.93%。此外，作为资产总额突破8万亿的招商银行，去年净利润为973.42亿元，同比增长4.82%。

招商证券廖志明团队认为，中信银行、上海银行、光大银行、兴业银行以及招商银行由2020年第三季度的负增长转为正增长，股份行2020年归母净利润增速较第三季度改善显著。这反映，经济好转之下，银行让利压力缓解，业绩明显改善。

营收方面，除江阴银行同比下滑2.38%以外，其他11家银行均为同比正增长，不过，各银行之间增长幅度有较为明显的分化。营收增幅前三的银行分别为江苏银行、兴业银行和无锡银行，均实现10%以上增长。其中，江苏银行实现营收520.26亿元，同比增长15.68%。兴业银行和无锡银行分别增长12.04%和10.06%。在11家银行中，营收增长相对较低的为上海银行、常熟银行、中信银行，分别同比增长1.9%、2.13%和3.81%。

不过，从整个银行业来看，商业银行净利润同比呈现微降趋势。1月22日银保监会副主席梁涛表示，“初步统计，商业银行实现净利润2万亿元，同比下降1.8%。”就此，招商证券预计，鉴于商业银行去年净利润增速大幅改善，A股上市银行整体2020年归母净利润增速为-1%左右。

对于银行利润有所下降，银保监会新闻发言人肖远企解释主要原因为：一是要求银行让利于实体企业，特别是小微企业，让利1.5万亿元的目标已经实现；二是银保监会严格查处违规收费的行为，过去有一些不合理的收费，去年基本上都清理掉了，所以银行的费用收入下降；三是利率市场化改革以后，银行的利差在不断缩小，是因为存款的负债整体成本上升。

不良贷款处置

有不同程度改善

资产质量方面，12家上市银行中，除了上海银行不良贷款率比2019年末增加0.06个百分点，常熟银行保持0.96%不变以外，其余10家银行不良贷款率均有不同程度改善。

其中，兴业银行、张家港行、光大银行和无锡银行的不良率下降幅度均超0.1个百分点。整体上，这12家上市银行不良率维持在2%以下的较低水平。

多家银行的资产质量改善较为明显。值得一提的是，兴业银行资产质量优化幅度较大。截至去年末，该行不良贷款率为1.25%，环比三季末大幅下降0.29个百分点，创2015年年中以来新低。除此之外，招商银行不良率仅为1.07%，创2014年以来新低；江苏银行去年末不良率同比下降0.06个百分点至1.32%，也创2015年以来最低水平。

拨备覆盖率方面，江阴银行、上海银行和中信银行比2019年末指标分别下降35.28、15.77和3.57个百分点，但均高于监管标准。其余9家银行的指标均有不同程度改善。其中，无锡银行、张家港行和苏农银行3家农商行拨备覆盖率提升明显，均提升50个百分点以上，分别为355.88%、310.51%和301.8%，大幅高于监管要求。

1月22日，梁涛谈及银行业资产质量时表示，目前银行业主要经营和风险指标处于合理区间，多渠道增强风险抵御能力。数据显示，2020年，银行业共处置不良资产3.02万亿元。截至去年末，银行业不良贷款余额3.5万亿元，较2020年初增加2816亿元；不良贷款率1.92%，较年初下降0.06个百分点。

安信证券此前发布的研报称，展望全银行业，本轮坏账暴露周期将接近顶峰，当前资产质量认定更加严格、更加真实，即便考虑延期还本付息政策，后续银行的不良生成率也将稳中有降。

国信证券王剑团队认为，银行业2020年加大不良确认力度，同时工业企业利息保障倍数在2020年11月份出现3年来首次回升，而该指标在历史上的拐点往往与不良生成率拐点一致，因而行业资产质量有望迎来拐点。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)