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再度惊艳 海澜之家官宣成为央视独家服装合作伙伴

2021年01月26日15:01 | 来源：中国网
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自1983年首次举办，央视春晚无疑已经成为了全球华人春节中必不可少的年俗之一。一度创下高达41.6%的收视率神话，我们早已不能用电视综艺晚会来草草概括春晚，也更无法用常规理念去解释春晚的商业价值。

1984年，春晚第一次迎来了赞助商——济南康巴丝钟表厂。春晚赞助在钟表、自行车等“三大件”中辗转，他们代表了家家户户中国人的体面生活。

90年代，酒业药业兴起。春节走家串户拎在手中的高端白酒、保健营养品成为了春晚熟悉的身影。

2001年底，中国加入世界贸易组织，中国制造业迎来黄金10年。春晚的赞助商主流开始向家电厂商偏斜。国内家电行业在这一时期高速发展，成为享誉全球的白色家电。

进入2015年，互联网公司正式入局春晚广告大战，BAT年年包揽赞助席位。传统行业的金主们被迫退居二线，互联网浪潮席卷而来。

一代代除夕相伴，春晚与中国人民的情怀羁绊已密不可分，对于赞助商，国民与央视一样密切关注、严格遴选。今年春晚赞助风波诡谲，巨头临时改换纷争不断引得网友热议，但与此同时，首家服装品牌的登台也吸引了不少网友的关注。

2021年1月15日海澜之家官宣成为央视独家服装合作伙伴，这是央视春晚首次为服装品牌盖章。

人们经常谈论衣食住行，衣排在首位，既象征了它之于礼仪之邦的重中之重，也解释了其独一无二的消费地位。从“灰黑蓝”走向“个性化”，衣的变化是时代的缩影，也记录了服装实体产业的成长奋斗。

央视春晚的这位新朋友、服装行业龙头品牌海澜之家近二十年的奋斗，赢来了超一线的规模和更广泛的消费人群。昔日因为电视中“男人的衣柜”的广告而深入人心，如今实打实的5000+门店早已遍布全国、渗入国民生活，海澜之家把服装这条路越走越宽。从主打男装，到近年转型“全家人都能穿”，从专注中国男性到考量中国家庭的日常需求。品牌实力与日俱增，也为海澜之家带来了时间的朋友——国民度。

在一个人口数量超14亿的国家，唯有那些大街小巷随处可见，深入影响中国人生活，曝光量大、消费者认可、市场占有率高的品牌才能获得“国民品牌”的殊荣。

海澜之家就是其中之一，这也是为何央视春晚的独家服装合作伙伴花落其家。

2020年，海澜之家签下周杰伦代言，将最具国民度的天王巨星收入麾下；2021年，海澜之家赞助央视春晚，成为顶级国综晚会的合作伙伴。海澜之家接二连三的大动作也在不断夯实着“国民”概念。

38岁的春晚，是时代的见证者，也是属于全球华人共同的文化情感。作为一项新民俗，春晚不仅是泱泱大国的文娱天花板，更是无数小家团圆的BGM。打开电视，拨通视频，回不去家的孩子们，靠春晚团圆。当央视主持人熟悉的问好声在全国响起，我们共度今宵，依旧为“年”而沸腾。

和“年”一起来的，还有街道上越来越多的海澜之家标志性的蓝色购物袋。

一句耳熟能详的slogan，背后是7亿人民的坚定选择。海澜之家是消费者眼中第一个带着“国民”印记的品牌，它一直表达着与消费者的共情。从男性中流砥柱到全体国民，海澜之家向大家传递的始终是如家人般的支持和陪伴。

为爸爸添一件温暖的冬衣，为老公备一件柔软的毛衫，海澜之家不知不觉也成为了春节新民俗的一环。用时间与实力构筑起的存在感，解释了海澜之家和春晚深度契合的核心原因。

(责编：任妍、孙阳)

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