人民网北京1月26日电 （栗翘楚）据商务部网站消息，1月26日，商务部部长王文涛与新西兰贸易和出口增长部长奥康纳分别代表两国政府，通过视频方式正式签署《中华人民共和国政府与新西兰政府关于升级<中华人民共和国政府与新西兰政府自由贸易协定>的议定书》。《升级议定书》实现了中新自贸关系在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）基础上进一步提质增效，在货物、服务贸易、投资、规则等领域达成共识。

《升级议定书》将促进中新双方进一步深化各领域务实合作，增进两国企业利益和人民福祉，不断丰富和充实中新全面战略伙伴关系的内涵。在当前全球抗击疫情的关键时期，《升级议定书》的签署也向国际社会发出了两国携手合作应对疫情挑战、支持多边主义和自由贸易积极信号。主要内容包括：

货物领域新增部分木材和纸制品的市场开放，进一步优化原产地规则、技术性贸易壁垒、海关便利化等贸易规则。

服务贸易领域，中方在RCEP基础上，进一步扩大航空、教育、金融、养老、客运等领域对新方开放。

新方在特色工种工作许可安排中，将中国公民申请量较大的汉语教师和中文导游赴新就业的配额在原有基础上增加一倍，分别提高到300名和200名。

投资领域，新方放宽中资审查门槛，确认给予中资与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员同等的审查门槛待遇。

规则领域，双方承诺在电子商务、竞争政策、政府采购、环境与贸易等领域增强合作，其中环境与贸易章节超出了RCEP，就提高环境保护水平、加强环境执法、履行多边环境公约达成了较高水平的合作条款。

《升级议定书》签署后，双方将尽快履行相关国内程序，使中国—新西兰自由贸易区升级协定尽早生效实施。

中新自贸协定于2008年4月签署并于同年10月1日实施。2016年11月，双方启动自贸协定升级谈判。2019年11月，双方宣布完成升级谈判。

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