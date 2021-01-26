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快手启动公开招股 计划2月5日香港上市

2021年01月26日15:34 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月26日电（许维娜）26日上午，快手向港交所递交上市发行方案。招股书显示，快手计划2月5日于香港联交所主板开售，股份代号1024。快手此次上市采取AB股架构，其中B类流通股份每手买卖单位为100股。

据悉，快手此次公开发行共计发售365218600股股份，其中，356088100股股份将做国际发售，9130500股股份将做香港公开发售。指示性发售价格范围在每股105港元-115港元之间，高于此前市场预期。

业内人士表示，高于预期的定价，显示市场普遍看好快手未来增长空间。以此次公布的发售价格区间计算，快手对应股份市值分别为4314亿港元和4724亿港元，估值超过预期的500亿美元，介于556亿至609亿美元（约4337亿至4750亿港元），计及超额配售权估值最多可增至617亿美元（约4813亿港元）。

招股书显示，如按照发售价的中位数110港元计算，快手本次全球发售的所得款净额，在扣除相关包销费用及全球发售相关预计开支后，将达到394.77亿港元。

快手招股书显示，快手主应用程序的平均日活跃用户持续增长，从2020年前9个月的2.624亿上涨到了截至2020年11月30日的2.638亿，同时，日活用户的使用时长继续上涨至86.7分钟。而截至去年9月30日，快手中国应用程序及小程序的平均日活用户已达3.05亿，平均月活跃用户达7.69亿。

在快手的平均月活跃用户中，约26%为内容创作者。2020年前三季度，快手上总共发生了90亿次内容分享，相比2020年上半年新增30亿次。同时，第三季度还增加了超10亿对互相关注的用户，截至2020年9月30日，快手平台的互关总对数超过90亿。

在招股书公布的前三季度业务收入中，线上营销服务增长迅速，前三季度收入达到133亿。招股书显示，快手日活跃用户平均线上营销服务收入从2020年9月30日止9个月的50.9元，上涨到了2020年11月30日止11个月的71.4元。不难预测，随着快手产品迭代优化，在线营销收入将占据越来越大比重，成为重要的收入增长支撑。

另一个受关注的业务是快手电商。自2018年起步以来，快手电商开始发展，从订单总量看已经成为电商行业“第四极”，并具备继续突破的潜力。

招股书显示，截至去年11月30日，快手电商GMV达到3326亿元人民币，已经超过2019年全年GMV的5倍。2020年以来，快手电商GMV实现第一个1000亿用了6个月，第二个1000亿仅用了3个月，第三个1000亿只用了两个月就已经实现。

快手方面表示，在线营销、电商之外，游戏、在线知识分享、本地生活等领域快手也在逐步加码和布局，并在投资并购方面显示出更大的发展意愿，这将长期支撑快手的成长潜力。  

(责编：许维娜、夏晓伦)

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