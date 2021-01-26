当前，整个社会的数字化转型正在加速，新一轮科技革命潮流袭来。面对智能制造的大潮，企业不能“等靠要”，而应视创新为生命，主动拥抱新技术，以智能制造赋能高质量发展。

在手机行业，高端精品化正在成为行业发展的一个重要方向。对国产品牌一加手机来说，其凭借科创能力及品牌口碑等逐渐在全球市场站稳脚跟，并继续专注高端市场。

高端市场成为手机企业重要战场

近年来，全球消费者对高端机型的接受程度越来越高。根据市场研究机构Counterpoint此前发布的报告，2019年第三季度，全球600美元到799美元区间的手机占比达到了43%，同比提升39%；800美元到999美元区间的手机占比达21%，同比提升59%。一年间手机市场向中高端迁移幅度明显，在4G手机已经普及的情况下，手机从低端升级到中高端需求较为显著。这为头部手机厂商带来了战略转型机遇及谋求中高端销量增长的空间。

为此，越来越多的手机厂商开始发力高端。在2020年年底，一加创始人兼CEO刘作虎也通过内部信，提出“一加要做好战斗准备，力争明年达到国内线上高端第一”的目标。

一加从2013年成立开始就专注高端手机市场，推出多款旗舰机型，迄今为止已经在高端手机市场深耕七年。

数据显示，一加有来自全球196个国家、超过1000万的社区用户。一加的产品已经卖到了全球38个国家和地区。根据Counterpoint 2020年Q1数据，一加在北美、西欧、东欧、中东和非洲等全球多个地区的高端手机市场份额排名前五，其中在西欧位居第三。

对于一直专注高端市场的一加手机来说，梳理过去在海外市场积累的经验，有系统地深入挖掘更多市场机会，成为更主流的高端品牌是其下一步的行动目标之一。

据透露，2021年一加会在产品线，渠道，周边生态三个方向发力，产品线方面会开拓更多价位段产品以满足不同价位需求的消费人群，渠道方面会深化国内线上渠道布局，拓宽线下渠道布局，生态方面会沿着5G场景以及更多智能化场景进行研发投入。

专注创新 提高企业核心竞争力

要想在高端市场获得一席之地，技术自主研发能力显得尤为关键。而加大研发力度，已成为接下来手机厂商们较量的筹码。

随着逐渐进入5G大规模换机阶段，中国正成为当前全球市场中的核心增长点所在。一加很早就开始了在5G领域的布局。

2020年4月，一加发布了支持NSA/SA双模5G的一加8系列，并在全球范围内实现了对低频、中频Sub 6以及高频毫米波三大主流5G频段的支持，实现5G主流频道大满贯。随着一加 8 系列的发布，一加已经进入全面5G阶段，未来一加将继续深入5G领域的研究与开发，开辟更多的可能性，为全球用户带来更极速的5G体验。

不仅如此，一加在产品上也专注创新。在一加1的研发过程中，刘作虎希望手机外壳不再是廉价的塑料手感，而是高级、与众不同的。产生这种想法后，他带领团队不断寻找材料，最终在日本找到了一款当时还未商用的涂料Babyskin，让手机外壳实现顺滑触感。而在2019年5月推出的一加 7 Pro中，一加特意定制了一块2K+分辨率、90Hz刷新率的AMOLED屏幕，并针对产品特性进行了大量适配和优化，让高帧屏成为旗舰机的标配，解锁行业高帧时代。

为了让高帧屏幕体验更进一步，一加继续升级屏幕，在2020年带来搭载120Hz瞳孔屏的一加 8 Pro和一加 8T。延续90Hz流体屏的突出特性，一加120Hz瞳孔屏同样带来极致流畅的使用体验，让用户“旦用难回”。

有业内人士曾表示，在手机行业，一加手机可能算是个异类，它专注做每年少量的几款旗舰产品，却仍然取得不错的成绩，成为全球高端市场的一匹黑马。

在谷歌联合WPP公布的“2020年BrandZ?中国全球化品牌50强”榜单中，一加品牌力得分771，排名第八，是入选名单中最年轻的中国手机品牌。

注重细节 为用户带来价值

“产品就像自家孩子，一定要自己满意才能出来。”对于一加手机的品质，刘作虎表示。在他看来，想要为用户带来的价值，就是让用户不必因为价格便宜，就去妥协或者将就选择一些质量不好的产品。因此，一加非常重视与用户群体的有效互动，吸取用户意见，作出真正让用户满意的产品。

在品牌创立之初一加就在网上设立了一个论坛社区，建立起与用户紧密互动的联结。在一加全球官方社区里，来自全球的用户分享自己的生活、价值观，同时也提出自己的应用体验与改进建议，指引着一加不断推动产品改进。

这些对用户需求的把握，转化在一加手机的功能上：不强调多而强调简洁实用，只做对用户有价值的功能。依托多年来在高端市场的打磨和深耕，如今一加在产品设计过程中，对于市场真正的需求痛点有着良好的把控能力。

这种很强的参与感也容易产生品牌认同、增强粘性，而一加手机就是将品牌认同感不断放大。

回顾七年的发展，一加专注高端手机市场，在竞争激烈的行业竞争中站稳一席之地。对于未来，刘作虎也在内部信中表达出了居安思危：“希望大家要有危机感，也更要有企图心，让一加可以不止于‘小而美’。”

有业内人士认为，如今的一加已经彰显出了在高端市场的“野心”，这背后是它对初衷的坚守，在口碑营销上的深耕，以及对品质和创新的坚持。手机行业全球激战，一加的这条高端之路，还在继续。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)