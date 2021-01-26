人民网北京1月26日电 （栗翘楚）1月26日，商务部部长王文涛与新西兰贸易和出口增长部长奥康纳分别代表两国政府，通过视频方式正式签署《中华人民共和国政府与新西兰政府关于升级<中华人民共和国政府与新西兰政府自由贸易协定>的议定书》（以下简称《升级议定书》）。为了让公众和企业更加全面、准确地了解《升级议定书》内容，商务部国际经贸关系司负责人就中新自贸协定升级的有关背景和内容进行了详细介绍和解读。

《升级议定书》签署有何重要意义？

中新自贸协定自2008年签署生效以来，有力地推动了两国之间货物贸易、服务贸易和投资合作的快速发展，双边进出口总额从2008年的44亿美元增长至2020年的181亿美元，年均增速14%。我已连续多年成为新西兰第一大贸易伙伴和第二大外资来源国。2016年11月，双方启动自贸协定升级谈判，并于2019年11月宣布完成升级谈判。签署《升级议定书》是落实十九届五中全会提出的“实施自由贸易区提升战略，构建面向全球的高标准自由贸易区网络”的重要举措，迈出了实施自贸区提升战略的新步伐，为加快形成新发展格局提供助力。同时将促进中新双方进一步深化各领域务实合作，不断丰富和充实中新全面战略伙伴关系的内涵，增进两国企业利益和人民福祉。在当前全球抗击疫情的关键时期，《升级议定书》的签署也向国际社会发出了两国携手合作应对疫情挑战、支持多边主义和自由贸易、促进全球经济稳定复苏的积极信号。

《升级议定书》包含哪些主要内容？

中新自贸协定于2008年4月签署并于同年10月正式生效，是我国签署的第一个涵盖货物贸易、服务贸易、投资等诸多领域的双边全面自贸协定，也是中国与发达国家签署的第一个自贸协定。《升级议定书》对原自贸协定进行了修订，由序言、9个章节、4项换文组成，除对原协定的原产地规则、海关程序与贸易便利化、技术性贸易壁垒、服务贸易、合作等5个领域进行升级外，还新增了电子商务、政府采购、竞争政策、环境与贸易等4个领域。《升级议定书》还包括对服务贸易具体承诺表等附件的升级。此外，双方还通过4项换文，在中方对新投资、特色工种赴新就业安排、化妆品贸易、木材纸制品关税减让等领域达成共识。

双方在货物领域市场准入开放有哪些提升？

在中新自贸协定中，双方在货物贸易市场准入领域已经实现高水平自由化，新方对自中方进口的100%的产品实施零关税，中方对自新方进口的97%的产品实施零关税。在《升级议定书》中，在整体利益平衡的基础上，从国内需求的角度，我对自新进口部分木材纸制品实施零关税，主要包括木纤维板、餐巾纸、书写纸、牛皮纸、胶粘纸、纸板及纸制标签等。这有利于稳定和扩大我国资源产品进口来源，节约国内木材资源，同时促进国内相关产业转型升级。

双方在服务贸易开放方面有哪些重要成果？

双方在市场准入方面作出更大的开放承诺，大幅扩大了最惠国待遇承诺的涵盖范围。此外，双方约定将在《升级议定书》生效后2年内以负面清单方式开展服务贸易的后续谈判，进一步提高开放水平。就具体承诺而言，新方在法律服务、工程和集中工程服务等领域进一步提高了开放水平；新增了对管理咨询及与其相关的所有服务全部开放的承诺，未来中资管理咨询企业可通过跨境、设立商业存在等形式在新西兰开展市场营销、人力资源、公共关系、旅游开发等咨询业务。中方在航空、建筑、海运、金融等领域扩大对新开放，尤其是航空服务领域，新增对机场运营服务、地面服务和专业航空服务的承诺。

《升级议定书》包含的中资企业对新投资换文有哪些亮点？

根据此项换文，新方确认放宽对中资审查的门槛，给予中方投资者与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员同等的审查门槛待遇，具体而言，新方对我国政府投资者的投资审查门槛为1亿新元、对非政府投资者审查门槛为2亿新元。这相比原有中新自贸协定中1千万新元的审查门槛有了大幅提高。

双方在贸易便利化方面有哪些亮点？

原产地规则和管理方面，双方完善了直接运输条款的规定，引入了经核准出口商原产地自主声明制度，便利进出口企业享惠；此外，还增加了原产地证书补发、免于提交原产地文件、联网核查系统、微小错误和差异等条款的内容。海关程序与贸易便利化方面，双方将进一步简化通关手续、运用风险管理、信息技术等手段为双方企业提供高效快捷的通关服务。技术性贸易壁垒方面，双方扩大了产品合格评定程序的机构合作范围，并对产品入境的程序性规定进行了升级。此外，双方还将成立电子电器产品互认专门工作机制，不断提高互认水平。

《升级议定书》包含的特色工种自然人移动换文有哪些内容？

在中新自贸协定中，双方创造性地引入特色工种和假期工作计划等便利两国人员流动的举措。本次升级协定中，新方以换文形式改进了协定中对中国特色工种工作许可安排的承诺，将中国公民申请量较大的汉语教师和中文导游赴新就业的配额提高一倍，分别从150名和100名提高到300名和200名，并进一步放宽申请中文导游类别工作签证的审核条件。

《升级议定书》新增电子商务章节，主要有哪些具体规定？

电子商务章节是《升级议定书》的重要组成部分，主要包括电子认证和数字证书、网络消费者保护、网络数据保护、无纸化贸易等内容。双方将共同为电子商务创造有利的发展环境，提高透明度、提升双边贸易便利化水平，促进两国企业尤其是中小企业通过电子商务开拓市场，推动双边贸易健康可持续发展。

在环境与贸易领域，《升级议定书》有哪些新亮点？

双方承诺将有效实施环境措施，不通过降低环境保护水平鼓励贸易和投资，环境标准不得用于贸易保护主义目的；在协定生效后适当时间，对协定实施后的环境影响进行评估；通过现有双边协定，在有共同利益的领域开展并适时深化合作。

《升级议定书》预计何时能够生效？

议定书将在双方交换书面通知，确认已完成生效所必需的国内法律程序之日起的第60日后生效，或双方书面通知中同意的其他期限后生效。下一步，双方将各自履行国内法律审批程序，推动议定书早日生效实施。

(责编：栗翘楚、刘阳)