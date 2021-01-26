新华社北京1月26日电 题：促进西部地区产业结构调整和特色优势产业发展——国家发展改革委有关负责人就《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》答记者问

新华社记者 安蓓

经国务院同意，国家发展改革委日前修订出台《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》。

此次修订的主要考虑是什么？主要方向有哪些？记者26日专访了国家发展改革委有关负责人。

问：此次修订出台西部地区鼓励类产业目录的主要考虑是什么？

答：对西部地区鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税，是西部大开发的重要政策之一。《西部地区鼓励类产业目录》界定了西部大开发企业所得税优惠政策适用的产业范围，是企业能否享受该政策的重要依据。

党的十九大提出，强化举措推进西部大开发形成新格局。《中共中央 国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》明确，对设在西部地区的鼓励类产业企业所得税优惠等政策到期后继续执行。对西部地区鼓励类产业目录进行动态调整。

2020年4月出台的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，明确自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以目录中规定的产业项目为主营业务，且主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。

为更好适应新时代西部大开发工作的新形势新任务，国家发展改革委牵头启动目录修订工作。目录2020年本自2021年3月1日起施行。

问：现行目录实施以来取得哪些成效？

答：现行目录于2014年公布施行，分为两部分：一是国家既有产业目录中的鼓励类产业；二是西部地区新增鼓励类产业，即根据西部各省（区、市）实际适当增加的条目，仅在相应省份适用。

西部地区鼓励类产业政策的适用范围包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆（含兵团）、内蒙古、广西等西部12省（区、市），面积占全国国土面积的70%以上。同时，吉林延边、湖北恩施、湖南湘西、江西赣州比照西部地区执行。

政策实施以来，取得较为明显的成效：一是在微观层面，有效减轻了企业税负。据统计，2011年至2018年间累计约有25万户（次）企业享受西部大开发企业所得税优惠，累计减免企业所得税约5025亿元。其中，2018年减免1035亿元，较2011年增加640亿元，年均增长近15%。二是在中观层面，促进了西部地区产业优化升级。三是在宏观层面，推动了西部地区经济持续健康发展。

问：此次修订的主要变化是什么？重点方向有哪些？

答：此次修订突出抓重点、补短板、强弱项，促进西部地区产业结构调整、产业布局优化、特色优势产业发展壮大，积极服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

目录2020年本保持了原有结构框架和主要内容基本稳定。第一部分继续援引《产业结构调整指导目录》中的鼓励类产业和《鼓励外商投资产业目录》；第二部分继续按西部地区12省（区、市）分列，在各省（区、市）现有条目基础上适当增减和修改有关内容，既体现国家和西部地区产业发展导向，又照顾西部不同地区的差异。

此次修订重点体现四个方向：

一是进一步支撑科技自立自强。坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，进一步发挥西部地区在促进我国科技自立自强等方面的重要作用。例如，在一些西部省份增加高端芯片研发与生产、数控机床研发与生产、氢能燃料电池制造等产业条目，支持西部地区电子信息、装备制造、新能源等战略性新兴产业有序发展。

二是进一步促进产业有序向西转移。增强西部地区承接产业转移竞争力，引导东中部地区产业有序向西部地区转移，优化区域产业链布局。例如，在一些西部省份增加汽车及零部件制造、智能化绿色化纺织服装加工、家电及消费电子产品制造等产业条目，促进西部地区产业结构优化升级。

三是进一步鼓励西部地区更好发挥特色优势。支持西部不同地区高质量发展具有当地特色的优势产业，发挥西部地区沿边、沿江等区位优势，服务畅通国民经济循环。例如，在一些西部省份增加农林牧渔、能源资源、康养旅游、边贸加工等产业条目，使西部地区资源优势、区位优势更好转化为经济优势。

四是进一步支持西部地区补短板、强弱项。围绕生态环境大保护，在一些西部省份增加节能环保、循环经济、宜居建设、资源综合利用等产业条目。围绕巩固脱贫攻坚成果、增强欠发达地区内生发展动力，在一些西部省份增加轻工纺织、特色工艺品等带动群众就业增收的产业条目。

(责编：杨光宇)