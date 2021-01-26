2021中国青岛国际道路运输装备科技博览会将于9月举行
2021年01月26日21:20 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月26日电 （记者乔雪峰）2021年9月7日-9日，第十六届重型车辆运输技术国际研讨会（HVTT 16）将在青岛红岛国际会议展览中心举行，2021中国青岛国际道路运输装备科技博览会（以下简称：道博会）也将同期举行。
据了解，该研讨会由世界各国交通运输部门轮流主办，目前已经在英国、美国、新西兰、加拿大、荷兰等国举行了15届，这也是该会议首次在中国举行。
本次研讨会由交通运输部指导，道路运输技术国际论坛（IFRTT）、交通运输部公路科学研究院、运输车辆运行安全技术交通行业重点实验室（北京）联合主办，由开幕式、全体大会、专题研讨会议、平行会议、技术考察等组成。
会议期间，2021道博会将面向全世界展示中国交通运输与装备领域的成果，将会邀请100多个国家的货车、客车、专用车、智能驾驶、零部件、维修检测、新能源及环保科技等相关企业参展，预计展览面积为80000平方米。
(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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