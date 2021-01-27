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2020年规上工业增加值同比增长2.8%，增速逐季回升——

工业经济平稳恢复持续向好（权威发布）

本报记者 王 政
2021年01月27日05:33 | 来源：人民网-人民日报
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　　“2020年，我国规模以上工业增加值同比增长2.8%，增速逐季回升。”在26日召开的国新办新闻发布会上，工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙说，我国工业经济运行已逐步恢复常态，并持续向好。

　　转型升级加快、5G+工业互联网深入推进

　　“我国工业经济运行逐步恢复常态，主要呈现三大特点。”田玉龙说，一是工业经济保持平稳恢复态势。2020年一季度，受疫情冲击，我国规模以上工业增加值下降8.4%。伴随着推动全产业链协同复工复产，着力畅通经济循环，二、三、四季度，工业增加值逐季回升。2020年，制造业31个大类中的20个类别增加值实现增长，全年工业产能利用率达到74.5%。2020年前11个月，规上企业利润增长2.4%。

　　二是制造业转型升级明显加快。工业化和信息化融合不断深化，以高技术制造业为代表的新产业新动能逆势增长，结构调整、动能转换持续推进。2020年，装备制造业增加值同比增长6.6%，高于规上工业平均水平3.8个百分点。高技术制造业投资增速达到11.5%，增加值同比增长7.1%，高于整体工业4.3个百分点，工业机器人、新能源汽车、集成电路、微型计算机设备产量增长较快。传统产业领域持续转型升级，巩固化解过剩产能成果和绿色制造水平持续提升。

　　三是信息通信业平稳较快发展。全年电信业务总量（按上年不变价计算）同比增长20.6%，软件和信息服务业收入比上年增长13.3%。新建开通5G基站超过60万个，终端连接数突破2亿，实现全国所有地级以上城市覆盖。“5G+工业互联网”深入推进，在网络、平台、安全三大体系建设实现规模化发展，有力支撑实体经济数字化转型和高质量发展。

　　政策落地，助力中小企业脱困

　　“疫情发生以来，国家和地方出台了一系列惠企政策，对推动中小企业稳定发展起到积极作用。”田玉龙说，2020年，协调金融机构新增资金支持超过3500亿元，推动出台保障中小企业款项支付条例，无分歧欠款实现清零。2020年，累计清偿拖欠民营和中小企业账款1865亿元，对企业生产经营状况改善发挥了重要作用。

　　2020年二季度以来，中小企业经济运行稳步向好，生产指标、效益都在逐步好转，企业信心也在恢复。2020年1—11月，全国规模以上中小企业利润总额同比增长6.9%，连续4个月累计正增长。2020年12月，制造业采购经理指数PMI为51.9%，连续10个月保持在荣枯线上方。

　　下一步，按照国务院促进中小企业发展工作领导小组第七次会议要求，工信部将在政策体系、服务体系、发展环境三个方面发力：一是着力解决和缓解中小企业融资难、融资贵问题，加大对小微企业信贷投放，扩大信用贷、首贷和无还本续贷、中长期贷款的覆盖面，降低融资成本。二是着力加强中小企业合法权益保护工作，推动《保障中小企业款项支付条例》的落实落地，优化违约拖欠款登记（投诉）平台功能，保护企业合法权益，建立长效机制。三是实施中小企业创新能力提升工程，通过三到五年的时间，带动孵化百万家创新型中小企业，培育10万家省级“专精特新”企业，遴选出万家“小巨人”企业。推动“小巨人”企业加快向单项冠军企业、专项化企业发展，构建优质企业的梯度培育体系。

　　推进产业基础高级化、产业链现代化

　　“2021年，工信部将以推动高质量发展为主题，全面推进产业基础高级化、产业链现代化。”田玉龙说，要实现工业化和信息化更广泛、更深程度、更高水平的融合发展。

　　为此，工信部将重点在五个方面下功夫：一是加快制定工业和信息化领域“十四五”系列规划，努力打造一批先进制造业集群，统筹优化产业区域布局，与国家区域战略紧密结合，努力保持制造业比重稳定发展。

　　二是增强产业链供应链自主可控能力。统筹推进产业链供应链的补短板、锻长板工作，加强关键核心技术攻关，特别是要在推进产业基础再造、产业技术升级方面精耕细作，提高产业核心竞争力。

　　三是加快制造业数字化转型。以智能制造为主攻方向，加快推动新一代信息技术和制造业深度融合，推动制造业数字化、网络化、智能化发展，培育发展服务型制造新业态新模式，加快向产业链中高端迈进。同时，加快5G和工业互联网等新兴基础设施建设，推动现有基础设施数字化改造，大力发展数字经济，积极推进数字产业化和产业数字化发展。

　　四是积极落实扩大内需战略。支持超高清视频、新型显示等研发和应用升级，启动新一轮汽车下乡活动，扩大信息消费和智能家电、智能终端等新型消费。同时，依托强大国内市场，扩大制造业设备更新和技术改造投资，加快谋划一批需求引领的重大产业项目，形成市场主导的投资内生增长机制。

　　五是继续培育壮大一批优质企业。继续落实好企业各项惠企稳企政策，持续推动优化市场环境。加快完善优质企业梯度培育体系，支持大企业做优做强，培育一批产业链龙头型“链主”企业，促进大中小企业、上中下游融通发展。

(责编：牛镛)

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