本报记者 陆娅楠

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《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》日前修订出台。

此次修订，将进一步支撑科技自立自强，进一步促进产业有序向西转移，进一步鼓励西部地区更好发挥特色优势和进一步支持西部地区补短板、强弱项，必将对西部地区产业结构优化升级、构建富有地方特色和竞争力的现代化产业体系，产生重要的催化引导作用。

日前，经国务院同意，国家发展改革委修订出台《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》（以下简称《目录》）。时隔6年再修订，《目录》将为推进西部大开发形成新格局、促进西部地区产业结构调整和特色优势产业发展发挥怎样的作用？记者就此采访了国家发展改革委有关负责人和相关专家。

为企业减负数千亿元，促进西部地区产业优化升级

对西部地区鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税，是西部大开发的重要政策之一。《目录》界定了西部大开发企业所得税优惠政策适用的产业范围，是企业能否享受该政策的重要依据。现行《目录》于2014年经国务院批准，公布施行。

国家发展改革委有关负责人介绍，现行《目录》分为两部分：一是国家既有产业目录中的鼓励类产业，包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》《鼓励外商投资产业目录》中的鼓励类产业，并明确如修订上述目录将按新修订版本执行；二是西部地区新增鼓励类产业，即根据西部各省（区、市）实际适当增加的条目，分省列举，仅在相应省份适用。

《目录》作为西部大开发产业政策的重要文件，与西部大开发财税、金融、投资、土地、人才等政策协同发力，共同构成了促进西部地区产业高质量发展的政策体系。其适用范围包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆（含兵团）、内蒙古、广西等西部12省（区、市），面积占全国国土面积的70%以上。

“政策自实施以来，取得了较为明显的成效。”该负责人介绍，据相关地区调研统计，2011—2018年间累计约有25万户（次）企业享受西部大开发企业所得税优惠，累计减免企业所得税约5025亿元。例如，2018年减免1035亿元，较2011年增加640亿元，年均增长近15%。

《目录》还促进了西部地区产业优化升级，推动了西部地区经济持续健康发展。据统计，西部地区12个省（区、市）的经济总量由2012年的11.4万亿元增长到2019年的20.5万亿元，年均增速达到8.4%，快于全国平均水平，经济总量和人均收入占全国水平的比重也稳步提升。

四个方面做出重点修订，约70%以上增加条目属制造业范畴

党的十九大提出，强化举措推进西部大开发形成新格局。《中共中央 国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》明确，对设在西部地区的鼓励类产业企业所得税优惠等政策到期后继续执行；对西部地区鼓励类产业目录进行动态调整。

“《目录》保持了原有结构框架和主要内容基本稳定，既体现国家和西部地区产业发展导向，又照顾西部不同地区的差异。必将对西部地区产业结构优化升级、构建富有地方特色和竞争力的现代化产业体系，产生重要的催化引导作用。”国家发改委有关负责人表示，《目录》主要在四个方面做出重点修订。

进一步支撑科技自立自强。坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，进一步发挥西部地区在促进我国科技自立自强等方面的重要作用。例如，在一些西部省份增加高端芯片研发与生产、数控机床研发与生产、氢能燃料电池制造等产业条目，支持西部地区电子信息、装备制造、新能源等战略性新兴产业有序发展。

中国国际工程咨询有限公司党委书记、董事长王安院士分析，内生增长机制缺乏是西部地区的发展短板之一。新形势下，西部地区必须以实体经济为着力点，通过培育新动能和改造升级传统动能引领高质量发展。《目录》约70%以上增加条目属于制造业范畴，符合国家关于支持制造业高质量发展的相关要求。

进一步促进产业有序向西转移。增强西部地区承接产业转移竞争力，引导东中部地区产业有序向西部地区转移，优化区域产业链布局。例如，在一些西部省份增加汽车及零部件制造、智能化绿色化纺织服装加工、家电及消费电子产品制造等产业条目，促进西部地区产业结构优化升级。

“我国东部地区产业资源外溢并不仅仅局限于国内，东南亚、南亚等全球其他具有低成本优势的地区也在竞相承接。在此背景下，需要更加重视增强西部地区产业承接能力。”国家发改委国土开发与地区经济研究所副所长夏成分析，《目录》在一些省份增加汽车等产业用金属材料、汽车及零部件制造、智能化绿色化纺织服装加工等产业条目，以政策引导市场主体实现东部地区产业有序向西转移，对于我国构建更加合理有效的区域产业分工格局、保障产业链供应链安全、畅通国内大循环，具有重要意义。

进一步鼓励西部地区更好发挥特色优势。支持西部不同地区高质量发展具有当地特色的优势产业，发挥西部地区沿边、沿江等区位优势，服务畅通国民经济循环。例如，在一些西部省份增加农林牧渔、能源资源、康养旅游、边贸加工等产业条目，使西部地区资源优势、区位优势更好转化为经济优势。

进一步支持西部地区补短板、强弱项。围绕生态环境大保护，在一些西部省份增加节能环保、循环经济、宜居建设、资源综合利用等产业条目。围绕巩固脱贫攻坚成果、增强欠发达地区内生发展动力，在一些西部省份增加轻工纺织、特色工艺品等带动群众就业增收的产业条目。

“《目录》重点在加强农业农村基础设施建设，改善农村人居环境，促进农村一二三产业融合发展等方面新增了部分条目，例如新增了食用菌种植及菌种培育，枸杞、沙棘、红景天、青稞、藜麦、奶制品等特色食品的生产和加工，各类丝胶蛋白产品、蚕蛹深加工产品等综合利用产品的生产等条目，旨在压茬推进乡村振兴战略，增强相对贫困地区发展的内生动力，巩固提升脱贫攻坚成果。”王安说。

确保西部大开发企业所得税优惠政策落到实处

一分部署，九分落实。新版《目录》自2021年3月1日起施行。如果在执行过程中出现疑义，如何解决？

国家发改委有关负责人表示，有关省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团是《目录》的执行主体。原则上，由各有关地区负责《目录》特别是第二部分本地区产业项目的判定、解释等工作。

自2014年10月以来，各有关地区立足本地实际，建立了有效的执行机制，《目录》实施情况总体良好。同时，根据地方在实践中反映的突出问题，国家发改委会同财政部、国家税务总局指导地方不断优化完善相关工作机制。

“去年4月出台的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》提出，税务机关在后续管理中，不能准确判定企业主营业务是否属于国家鼓励类产业项目时，可提请发展改革等相关部门出具意见；对不符合税收优惠政策规定条件的，由税务机关按税收征收管理法及有关规定进行相应处理；具体办法由省级发展改革、税务部门另行制定。”该负责人说，“下一步，我委将会同有关部门指导地方研究细化相关工作方案，确保西部大开发企业所得税优惠政策落到实处。”

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 13 版）

(责编：牛镛)