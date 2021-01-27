我国主要畜禽核心种源自给率超过75％
2021年01月27日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月26日电 （记者蒋建科）中国农业科学院今天举行“科技创新引领畜禽种业高质量发展”新闻发布会。会上发布的信息显示，我国畜禽种业自主创新水平和种源保障能力持续提升，主要畜禽核心种源自给率超过75％，为畜牧业健康稳定发展提供了有力支撑。
据中国农科院副院长刘现武介绍，中国农科院围绕国家畜禽种业重大需求，引领优质、高效育种方向，培育了一批畜禽新品种（配套系），保障了种业安全。以北京油鸡为素材，培育出“栗园油鸡蛋鸡”和“京星黄鸡103”肉鸡配套系，产蛋量、繁殖力和饲料转化效率得到显著提高，实现了优良地方品种的开发利用。
《 人民日报 》（ 2021年01月27日 13 版）
(责编：牛镛)
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