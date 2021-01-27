去年债券发行增长超两成
共发行各类债券57.3万亿元
2021年01月27日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月26日电 （记者吴秋余）中国人民银行26日发布的2020年金融市场运行情况显示，2020年，我国债券市场发行规模显著增长，现券交易量增加，收益率曲线平坦化上行，市场投资者结构进一步多元化，货币市场利率显著下行，银行间货币市场交易量增加，利率衍生品成交量同比上升，互换及期货价格小幅下降。
数据显示，2020年，我国债券市场共发行各类债券57.3万亿元，较上年增长26.5%。其中银行间债券市场发行债券48.5万亿元，同比增长27.5%。截至2020年12月末，债券市场托管余额为117万亿元，其中银行间债券市场托管余额为100.7万亿元。2020年，国债发行7万亿元，地方政府债券发行6.4万亿元，金融债券发行9.3万亿元，政府支持机构债券发行3580亿元，资产支持证券发行2.3万亿元，同业存单发行19万亿元，公司信用类债券发行12.2万亿元。
《 人民日报 》（ 2021年01月27日 13 版）
(责编：牛镛)
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